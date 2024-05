Ez jusson eszedbe, ha ma mentőautóval találkozol

Ma van a mentők napja

1887. május 10-én alakult meg az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye egészen 1948-ig a különböző egyesületek kezében maradt, ekkor jött létre ugyanis az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Május 10-ét a mentőszolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.

Ma van a madarak és fák napja is

1902-ben, Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. 1906-ban elfogadtak egy törvényt is, mely szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A világon és hazánkban is először Chernel István ornitológus szervezte meg a madarak és fák napját 1902-ben. A természetvédelmi törvény értelmében azóta is minden év május 10-e a madarak és fák napja – olvasható a Wikipédián.

Érkeznek a májusi nyugdíjak

A május hónapban esedékes nyugdíjakat május 10-én, pénteken utalja a Magyar Államkincstár. Ha valaki bankszámlára kérte a nyugdíjutalást, már ma hozzájuthat a pénzéhez. Aki postán kapja az ellátást, az a nyugdíjkifizetési naptárban rögzített konkrét kifizetési napon kapja kézhez a nyugdíjat. A nyugdíjak postai kifizetését minden hónapban a kincstári utalás napjától számított 12 munkanap során teljesítik a Magyar Posta munkatársai.

128 évvel ezelőtt vetítettek először filmet Budapesten

A Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 1896. május 10-én. A Royal szállóban volt a vetítés, a műsor félórás, a belépőjegy ötven krajcár volt. A Lumière fivérek filmjén látható az Operaház, a Lánchíd és a millenniumi felvonulás. Érdekesség, hogy felvonulás felvételén Sziklai Zsigmond, az első magyar „mozgófényképész” kamerája véletlenül levágta a felvételről Ferenc József király koronás fejét. A vetítésnek nagy sikere volt, a május 10-i első vetítés után majdnem egy évig volt látható a film naponta többször.

Szép időt ígér a hétvége

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken sok napsütés valószínű, némi gomolyfelhővel. Esetleg néhol fordulhat elő zápor. 19–24 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén is sok napsütésre van kilátás, a megnövekvő gomolyfelhőkből csak elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Gyenge marad a légmozgás. Kellemes májusi idő valószínű délutánonként 20–25 fokkal.

Aki szereti a palacsintát, ide menjen pénteken

Május 10–12. között Budai Palacsinta Pikniket rendeznek a fővárosban. Nemzetközi ízek, töltött palacsinta, rakott palacsinta, amerikai palacsinta, nagymama palacsintája, rántott palacsinta, édes palacsinta, sós palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre a rendezvényen. A rendezvény látogatása ingyenes.

Budapest egyik legrégebbi kulturális eseménye is pénteken kezdődik

Ugyancsak május 10–12. között rendezik meg a Floraliát. A Floralia a római hagyományokat felidézve kínál háromnapos feledhetetlen szórakozást a látogatóknak. A rendezvény helyszíne, az Aquincumi Múzeum romkertje autentikus miliőt kölcsönöz a mára már fesztivállá nőtt eseménynek. Az esemény hagyományosan ünnepi menettel indul, amelyre a hagyományőrző csapatok delegált tagjai végig vonulnak a romkerten. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy tilos megállni május 10-én 6 órától 20 óráig a Markó utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Markó utca 27. szám között és a Bihari János utca mindkét oldalán az Alkotmány utca és a Stollár Béla utca között.

Kerékpárversen miatt ezekben a kerületekben lesz forgalomkorlátozás a hétvégén

Május 10-én és május 11-én Budapest I., II., III., V., VI., XI. és XIV. kerületében. Tilos lesz megállni május 10-én 18 órától május 11-én 16 óráig a XIV. kerületben az Állatkerti körút mindkét oldalán a Gundel Károly út és a Hősök tere között és a Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között. Május 11-én 8 órától 14 óráig az I. és VI. kerületben lesz tilos megállni a Fő utca mindkét oldalán a Clark Ádám tér és a Halász utca között és az Andrássy út mindkét oldalán az Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út között. Ezenkívül szakaszosan és időszakosan lezárják május 11-én 6 órától 16 óráig a XIV. kerületben az

Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között,

Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,

Hősök terét a Dózsa György út és a Kós Károly sétány között,

Kós Károly sétányt a Hősök tere és a Hermina utca között.

Május 11-én 11 órától 14 óráig az I., II., III., VI., IX., XIV. kerületekben a

Dózsa György utat a Gundel Károly út és a Városligeti fasor között,

Andrássy utat a Dózsa György út és a Bajza utca között,

Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a Dombóvári út között.

Május 11-én 12 órától 14 óráig az I., V., VI., XI. kerületekben az

Andrássy utat a Bajza utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és Széchenyi tér között,

Fő utcát a Jégverem utca és a Halász utca között,

Halász utcát a Fő utca és Bem rakpart között,

Dombóvári utat a Budafoki út és a Pázmány Péter sétány között,

Budafoki utat a Dombóvári út és a Hunyadi János út között,

Hunyadi János utat a Budafoki út és Szerémi út között,

6-os utat a Szerémi út és az M6 autópálya között.

Május 11-én 12 órától 16 óráig pedig a XI. kerületben a Hengermalom utat és az Etele utat a Budafoki út és a Somogyi út között, illetve a Bártfai utcát a Tétényi út és az Etele út között.

Itt lesz ma forgalomkorlátozás a kínai elnök látogatása miatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 10-ig Budapest I., IX., XI., XV., XIX., XX. és XXIII. kerületében. Tilos lesz például megállni május 10-én 20 óráig a

Nagykőrösi út főpályán (M5 bevezető),

Nagykőrösi út mindkét oldalán az autópiac középső bejárata és a Garázs utca között,

Nagykőrösi út Mol-kút főpálya felőli oldalán,

Határ úton a Nagykőrösi úti felüljáró alatt,

Gyáli út főpályán (M5 bevezető),

Fék utca mindkét oldalán a Gyáli úti felüljáró alatt,

Könyves Kálmán körút mindkét oldalán a Gyáli út és a Rákóczi híd között,

Laczkovich utca mindkét oldalán a Rákóczi híd alatt,

Dombóvári út mindkét oldalán a Budafoki út és a Pázmány Péter sétány között,

Pázmány Péter sétány mindkét oldalán,

Műegyetem felső rakpart teljes területén,

Műegyetem rakparti felhajtó mindkét oldalán a Bertalan Lajos utcánál,

Szent Gellért téren,

Szent Gellért felső rakpart mindkét oldalán,

Krisztina körút mindkét oldalán a Döbrentei tér és a Dózsa György tér között,

Attila úton a Dózsa György tér mellett,

Dózsa György tér teljes területén.

Szakaszos lezárások is lesznek a fővárosban

Május 10-én 11 óra 30 perctől 14 óráig lezárják az I. és XI. kerületben a Hess András tér – Szentháromság tér – Tárnok utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Krisztina körút – Szent Gellért felső rakpart – Szent Gellért tér – Műegyetem felső rakpart – Pázmány Péter sétány – Dombóvári út útvonalat. Emellett május 10-én 16 óra 20 perctől 17 óra 30 percig az I., IX., XI., XIX., XX. és XXIII. kerületben található Hess András tér – Szentháromság tér – Tárnok utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Krisztina körút – Szent Gellért felső rakpart – Szent Gellért tér – Műegyetem felső rakpart – Pázmány Péter sétány – Rákóczi híd – Könyves Kálmán körút – Gyáli út (M5 bevezető) – M5 autópálya bevezető – M0 – M4 – Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér útvonalat is lezárják.

Ezek változnak a közösségi közlekedésben a delegáció miatt

A fenti korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért ezekben az időszakokban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A BKK az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

Hol? Mikor? Mely járművek érintettek? Május 10. 16:30 és 17:30 között A 100E és a 200E sem tudják megközelíteni a repteret ezekben az időszakokban. Május 10. 16.20-tól 17.30-ig Ezekben az időszakokban 20-40 perces korlátozásokra kell számítani az 1-es, a 19-es, a 41-es, a 47-es, a 49-es és az 56A villamosok, illetve az 5-ös, a 7-es, a 8E, az 54-es, az 55-ös, a 84E, a 89E, a 94E, a 107-es, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 133E, a 153-as, a 154-es, a 181-es és a 281-es autóbuszok forgalmában is. Május 10. 10–17 óra között A Budai Vár a Deák Ferenc tér felől a Dísz térig közlekedő 216-os autóbusszal, a Széll Kálmán tér felől a csak Kapisztrán térig közlekedő 16A és 116-os buszokkal érhető el. A 216-os autóbusz forgalmát több esetben is megállíthatják 10-15 percre, hosszabb zárás esetén a járat terelve közlekedik, a Dísz tér helyett a Krisztina térig jár. Május 10. 11.30 és 14 óra között Várakozásra és hosszabb menetidőre kell számítani az 19-es, a 41-es, a 47-es, a 49-es és az 56A villamosok, illetve az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 107-es, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 133E, a 153-as és a 154-es autóbuszok forgalmában is. További információk a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is olvashatók.

Tovább csökken az üzemanyagok ára

Péntektől tovább zuhannak az üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutak – írja a holtankoljak.hu. Amint a kutakon is érvényesítésre kerülnek a változások, úgy a 95-ös benzin ára 616 Ft/literre, a gázolaj litere pedig 607 forintra csökken.

Számos programmal készül a Néprajzi Múzeum is a hétvégén

A Néprajzi Múzeum május 10–11-én ismét kihagyhatatlan élményekkel várja a látogatókat. A hétvége folyamán fókuszba kerül a szülés-születés témája és a fenntarthatóság, de emellett az érdeklődők részt vehetnek egy könyvbemutatón és nemezelő foglalkozáson is.

Szombaton Európa-nap lesz Terézvárosban

Idén május 1-jén lesz idestova 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, aminek méltó megünnepléseként május 11-én Európa-napot rendeznek Terézvárosban. A Hunyadi téren tartott esemény során gyerekkoncertek, zenetörténeti és táncelőadások, családi programok, workshopok, este pedig izgalmas koncertek invitálnak bennünket egy kis ünneplésre ezen a nagyszerű, ingyenes eseményen! Az esemény további részletei itt olvashatók.

Nyílt nap lesz szombaton a Kelenföldi Autóbuszgarázsban

Vasárnap Európa-nap lesz Budapesten

Május 12-én Európa-napot rendeznek Budapesten, a Szabadság téren. Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják az érdeklődőket. A nagyszínpadon fellépnek a Lázár Tesók, a Carson Coma Akusztik Trió és Szabó Balázs Bandája. A legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak: koncertezik Bognár Szilvia, a Hahó Együttes és az Iszkiri Gyerekzenekar, és lesz bábjáték is a Majorka színházzal. Minden program ingyenes. További részelek itt olvashatók az eseménnyel kapcsolatban.

Vasárnap lesz az ápolónők napja is

Annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított. Rá emlékezve tartják az ápolónők nemzetközi napját.