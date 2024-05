Meglepő dolgot árult el Kulka Jánosról az Országos Mentőszolgálat

Mint arról elsők között beszámolt a Metropol, május 3-án Kulka Jánost választották a Nemzet Színészének a március 30-án elhunyt Tordy Géza helyére. A színművésznek, akinek egyik legismertebb szerepe Mágenheim doktor volt a Szomszédok című sorozatban, stílusosan gratulált egy elképesztő történet felidézése mellett a Magyar Mentőszolgálat hétfőn.

Ki hinné, hogy Markó utcai Mentőpalotában az oktatótermet a Szomszédok című sorozatban

Kulka János által megformált mentőorvosról nevezték el? (Fotó: Bors)

„Kulka János, az ország és egyben a Mentőszolgálat Mágenheim doktora lett a nemzet színésze. A nagy sikerű Szomszédok című sorozat számos részét forgatták a Markó utcai Mentőpalotában, ahol még az oktatótermet is a szeretett mentőorvosról nevezték el. Gratulálunk Kulka János elismeréséhez!”

– írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A történet egyébként, mely kevesek előtt ismert, fél évtizedes múltra tekint vissza, a Mágenheim teremről akkor így írt az Országos Mentőszolgálat: „A Markó utcai Mentőpalota a kontinens első mentőállomásnak tervezett épülete, amiben több mint 130 éve működik jelenleg is a mentőszolgálat. A történelmi falak közt egy oktatóterem is helyet kapott, ahol 1890 óta változatlanul ma is az új belépők oktatása zajlik. A kultikus teremben Mágenheim doktor képe fogadja a belépőket, amit az oktatók maguk helyeztek el a falon. Nem csak azért, mert az épületben forgatták 12 éven keresztül a Szomszédok sorozat mentős jeleneteit, hanem mert a Kulka János által kiválóan megformált karakter minden helyzetben méltó maradt az egyenruhához, ami a Bajtársi közösség alapja. A konfliktuskezelő előadás ráadásul többször hivatkozik megtörtént esetekre, melyeket Horváth Ádám bele is írt a sorozatba. A tanulók hamar «Mágenheim terem»-re keresztelték a történelmi helyiséget, ahol a Nagy fehér is végignézi a vizsgákat. Eredményes tanulást kívánunk!”

Az Országos Mentőszolgálat 2019-ben egy videót is mellékelt a Mágenheim teremről: