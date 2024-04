Veszélyben a budapestiek: júniusig nem lesz nyugtunk!

Szabadtéren mindenképp érdemes jobban vigyázni az elkövetkező időszakban, ugyanis most kezdődik a dolmányos varjú költési időszaka – figyelmeztet a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. Ilyenkor a varjak mindenáron védik fiókáikat, így sokszor képesek akár az emberre is rátámadni. Az elmúlt években rengeteg esetről beszámoltunk már, amikor veszélyeztette az embereket egy varjútámadás. Bár a védelmező reakció természetes a madarak részéről, jobb felkészülni és elkerülni őket, egy támadás esetén ugyanis nem nagyon tudunk mit csinálni velük.

A varjak nem félnek az emberektől, fiókáik védelmében képesek rá is támadni Fotó: Shutterstock

Kezdődik a varjak költési időszaka

A dolmányos varjú egy nagytestű, mindenevő madár, amely kisebb állatokat és növényi eledelt is előszeretettel fogyaszt, de szereti a kukákat is kifosztani. Ez a szürke madár akár félméteresre is megnőhet, ráadásul nagy, hegyes, erős csőre van. A varjak olyannyira féltik a fészket elhagyó, még nem, vagy csak gyengén repülő fiókáikat, hogy ha bármi vagy bárki a földre esett fiókákat akár csak 10 méterre megközelíti, képesek támadni. Ez a reakció sokszor akkor is életbe lép, ha a fészek közelében járunk, amit ráadásul sokszor észre sem lehet venni, így jobb vigyázni, nehogy megsérüljünk. Az utóbbi években több eset is történt, amikor a varjak emberre támadtak a fővárosban.

Óbudán már a hátsó kaput sem használhatták az emberek a varjak miatt Fotó: CYM Kft. Showroom

A XIII. kerületben 2021-ben egy férfi fejének repült neki minden előzmény nélkül egy varjú, de ki ne emlékezne arra az incidensre, amikor egy XV. kerületi óvodában varjak egy csoportja támadt kisgyerekekre és az óvó nénire. Itt végül a mentőszolgálat embereinek kellett ellátni a sérüléseket. Tavaly szintén a XIII. kerületben élő Lillát támadta meg egy ilyen madár, a saját erkélyét elfoglalva tőle.

„Kimentem az erkélyre dohányozni, leültem és élveztem a jó időt. Aztán a következő pillanatban azt vettem észre, hogy teljes sebességgel repül felém egy varjú. Egyenesen nekem szállt, csapdosott a szárnyával én pedig kapálóztam. Végül én félelmemben bemenekültem a lakásomba és az ablakból figyeltem az állatot. Nem akartam hinni a szememnek, de »szólt« a cimboráinak, ugyanis másodpercekkel később több varjú is megjelent, és elfoglalták az erkélyemet” – mesélte Lilla korábban a Metropolnak. A fővárosban már több kerületben is figyelmeztető táblákat tettek ki a varjútámadás veszélyére. A varjak nem csak emberre, de állatra is támadhatnak, gyakori vendégei a budapesti kutyafuttatóknak is, így jobb figyelni kutyusainkra.

Június elejéig tarthatunk a varjaktól, így jobb, ha elkerüljük őket és fiókáikat Fotó: Marina_Saw_it / Shutterstock

Így védd ki a varjútámadást

Lapunk korábban felkereste Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét a dolmányos varjakkal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, ha ránk támadnak.

Lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra. A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Kivédeni ezeket a varjútámadásokat nem lehet, mivel ez egy természetes viselkedése a madaraknak. Nem kell megijedni, szembe kell fordulni a madárral, rá kell kiabálni, ha van a kezünkben valami, oda kell csapni

– tanácsolta Orbán Zoltán a lapunknak.