Megérkeztek az első képek a megújult Citadella helyszínéről

Húsvétvasárnap nyitják meg az emberek előtt a megújult Citadellát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Április 5-én, 14 órakor kezdődik a megújult Citadella megnyitója. Szépen gyűlik a tömeg az esemény kezdete előtt. Mint ismert, a megnyitón beszédet mond Orbán Viktor.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A megnyitó kapcsán kétnapos Citadella Piknik várja az érdeklődőket

Április 5-én, vasárnap 14 és 20, április 6-án, hétfőn 9 és 18 óra között Citadella Piknik várja az érdeklődőket a Citadellán. A szervezők a két nap során folyamatos zenei programokkal készülnek, amelyek a könnyed kikapcsolódást és a közösségi élményt támogatják. A programok külön figyelmet fordítanak a gyerekekre és a családokra.

Így lesz A Szabadság Bástyája kiállítás, Gyermekvilág címmel kreatív foglalkozások, ugrálóvár és buborékshow, a Food Truck Udvar minőségi gasztro- és kézműves kiállítókkal csábítja a megéhezőket, megszomjazókat, a Modern élmények AI-szelfipontot és digitális karikatúrát kínál, a Zenés Pikniken pedig válogatott DJ-k és akusztikus zenészek szórakoztatják a nagyérdeműt.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A rendezényről természetesen a magyar zászló sem hiányozhat.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

