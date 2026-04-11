RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Megérkezett Gönczi Gábor interjúja Orbán Viktorral

Az Egymillió kézfogás napján kísérte el Gönczi Gábor Orbán Viktort.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 21:40
Orbán Viktor elindította az Egymillió kézfogás-akciót, melynek a lényege, hogy többedmagával 1 millió magyar emberrel ráz kezet a mai napon, hogy elmondhassa nekik, Magyarországnak most béke és biztonság kell, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás - írja a Bors.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Gönczi Gábor elkísérte Orbán Viktort az eseményhez kötött országjárásra, amit egy busz segítségével tettek meg, és közben interjút is készített a miniszterelnökkel, ami a Naplóban jelent meg.

Nemrég egy teljes napon át követtük Orbán Viktort munka közben. Nem pusztán kíséretként, hanem azért, hogy bemutatásra kerüljön, milyennek látjuk őt a mindennapok során. Most Gönczi Gábor kollégánk is eltöltött vele egy fél napot a kampány hajrájában, és a beszélgetésük olyan jól sikerült, hogy szinte abba sem akarták hagyni. A végén az is kiderül, mit mondtak neki az unokái és az édesanyja a választások előtti utolsó pillanatokban

– olvasható a videónál.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
