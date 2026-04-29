Megérkezett a soundcore Space 2 fejhallgató

A soundcore, az Anker Innovations audio márkája áprilisban a soundcore Space 2 fejhallgatóval bővíti hazai kínálatát. A Space 2-t kifejezetten utazáshoz tervezték, ugyanakkor mindennapi használatra is kiváló a fejlett, négylépcsős aktív zajszűrésnek (4 stage ANC), az egész nap kényelmes viseletet biztosító kialakításnak, a tiszta hívásminőségnek és a hosszú üzemidőnek köszönhetően.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 13:53
A Space 2 továbbfejlesztett zajszűréssel rendelkezik, amelyet kifejezetten az alacsony frekvenciás zajok csökkentésére optimalizáltak, így ideális megoldást nyújt például a menetrend szerinti repülőjáratok mély, folyamatos morajlásának mérséklésére, írja a Bors. A fejlett, 4 fokozatú aktív zajszűrés automatikusan alkalmazkodik a környezethez útközben az optimális teljesítmény érdekében – legyen szó sugárhajtóművek hangjáról, buszok dübörgéséről vagy zajos irodai környezetről.

forrás: Anker Innovations

A hosszabb használatra tervezett Space 2 ergonomikus kialakítást és puha memóriahab párnázást kapott, amely a lehető legkényelmesebb viseletet nyújtja napközben.

Hangzás terén a Space 2 tiszta, nagy felbontású hangélményt kínál a dupla rétegű membránnal ellátott meghajtóknak köszönhetően. A 40 mm-es meghajtók selyem membránt és fém-kerámia réteget ötvöznek a telt, gazdag basszus, a tiszta énekhang és a kristálytiszta magas hangok érdekében – műfajtól vagy médiatípustól függetlenül.

A modell Smart Wearing Detection funkcióval is rendelkezik, amely intelligens lejátszás- és szüneteltetésvezérlést tesz lehetővé: a zene automatikusan elindul vagy megáll, amikor a felhasználó fel- vagy leveszi a fejhallgatót. 

A hívások során a Space 2 over-ear fejhallgató három mikrofonjának és az AI-alapú zajcsökkentésnek köszönhetően a beszélgetések tisztán, jól hallhatók.

A Space 2-t kifejezetten hosszú üzemidőre tervezték, aktív zajszűréssel (ANC) akár 50 órát, enélkül akár 70 órát bír. Amennyiben az akkumulátor lemerül, egy mindössze 5 perces gyorstöltés is akár további 4 órányi zenehallgatást tesz lehetővé.

forrás: Anker Innovations

A felhasználók a HearID 3.0 technológia segítségével személyre is szabhatják a hangzást: a rendszer felméri a hallást, és az esetlegesen kevésbé érzékelt frekvenciákhoz igazítja az audio beállításokat. A fejhallgató jelenleg fehér színben érhető el, de hamarosan jön a fekete verzió is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
