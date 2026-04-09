Célkeresztben a dílerek: egyszerre zajlott rajtaütés hét magyar településen
Egymás után csattantak a bilincsek. Nincs kegyelem a dílereknek.
Két kábítószer-terjesztő bűnbandát is felszámoltak a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai. Hét településen, összesen 17 helyszínen egyszerre csaptak le a dílerekre, a rendőrség végül 16 embert állított elő.
Hatalmas drograzzia Jász-Nagykun-Szolnokban - elfogták a dílereket
Az összehangolt akciókat március 30-án a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának (KBEH) debreceni és szegedi osztálya hajtotta végre Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több településén. A debreceni osztály több vármegyére kiterjedő bűnügyi koordinációt folytatott.
A felderítő tevékenység során fény derült arra, hogy az emberkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt bűnügyi felügyeletben lévő S. Kevin Serkan és testvére, S. Ogulcan szolnoki lakosok a DELTA cselekvési terv során Jász-Nagykunban kristályt értékesítő hálózatok felszámolásából fakadó piaci rést használták ki.
Tavaly kiépítették saját hálózatukat, és N-etil-norpentendronnal látták el a vásárlókat. A vevők Jász-Nagykun-Szolnokból, Békés vármegyéből és Budapestről érkeztek. Titkosított csevegő-alkalmazásokon egyeztettek vevőikkel, a személyes találkozásokat kerülve, és rejtekhelyek használatával értékesítették a drogot. Előfordult olyan alkalom is, amikor egy Szolnokon kihelyezett zsákból a vevő mérte ki a kábítószert. Budapesti vevőjük pedig egy sporttáskában kapta meg a 10 millió forintért megvásárolt 7 kilogramm kristályt.
Az akció során szintén elfogott K. Gábor József szolnoki díler a kristály és a marihuána tárolására és szállítására bérelt gépjárművet használt.
A szolnoki testvérpárnak a kábítószer tárolásában és szállításában segítő K. Károly Arnold kunhegyesi lakost is elfogták, a budapesti díler sofőrjét, B. Krisztián Ferenc fővárosi lakost pedig már két héttel azelőtt elfogták a debreceni nyomozók.
A Szolnokon, Zagyvarékason és Szajolban, 10 helyszínen, tartott kutatások során több száz gramm kristálygyanús anyag, a méréshez és porciózáshoz szükséges tárgyak, illetve a kapcsolattartásra használt telefonok kerültek elő. Ezen kívül 2,3 millió forintot és mintegy 400 ezer forint értékű zálogjegyet, valamint a szolnoki testvérpár által használt két nagy értékű autót is lefoglalták a nyomozók.
A szegedi osztály nyomozói Kunszentmárton, Csépa, Szentes és Tiszaföldvár településeken tartottak kutatásokat, 10 főt, köztük a reintegrációs őrizetben lévő kábítószerdílert és a tőle vásárló fogyasztókat állították elő. A kutatások során összesen 90 gramm kábítószergyanús anyagot, mobiltelefonokat, digitális mérleget, a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint 235 ezer forintot foglaltak le.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a több mint 500 rendőr részvételével végrehajtott akció keretében 7 településen, 17 helyszínen tartottak egyszerre kutatásokat, 16 embert állítottak elő, a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított 4 fő letartóztatását április 1-én a Szolnoki Járásbíróság elrendelte, a szegedi nyomozók eljárásában elfogott, a reintegrációs őrizetből is kábítószert értékesítő személy pedig azonnal visszakerült a büntetés-végrehajtási intézetbe – számolt be róla a Police.hu.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
