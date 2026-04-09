Célkeresztben a dílerek: egyszerre zajlott rajtaütés hét magyar településen

Egymás után csattantak a bilincsek. Nincs kegyelem a dílereknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 14:44
díler kr nni szolnok kábítószer

Két kábítószer-terjesztő bűnbandát is felszámoltak a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai. Hét településen, összesen 17 helyszínen egyszerre csaptak le a dílerekre, a rendőrség végül 16 embert állított elő.

17 helyszínen csaptak le egyszerre a nyomozók a dílerekre
17 helyszínen csaptak le egyszerre a nyomozók a dílerekre (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Hatalmas drograzzia Jász-Nagykun-Szolnokban - elfogták a dílereket

Az összehangolt akciókat március 30-án a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának (KBEH) debreceni és szegedi osztálya hajtotta végre Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több településén.  A debreceni osztály több vármegyére kiterjedő bűnügyi koordinációt folytatott.

A felderítő tevékenység során fény derült arra, hogy az emberkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt bűnügyi felügyeletben lévő S. Kevin Serkan és testvére, S. Ogulcan szolnoki lakosok a DELTA cselekvési terv során Jász-Nagykunban kristályt értékesítő hálózatok felszámolásából fakadó piaci rést használták ki.

Tavaly kiépítették saját hálózatukat, és N-etil-norpentendronnal látták el a vásárlókat. A vevők Jász-Nagykun-Szolnokból, Békés vármegyéből és Budapestről érkeztek. Titkosított csevegő-alkalmazásokon egyeztettek vevőikkel, a személyes találkozásokat kerülve, és rejtekhelyek használatával értékesítették a drogot. Előfordult olyan alkalom is, amikor egy Szolnokon kihelyezett zsákból a vevő mérte ki a kábítószert. Budapesti vevőjük pedig egy sporttáskában kapta meg a 10 millió forintért megvásárolt 7 kilogramm kristályt.

Az akció során szintén elfogott K. Gábor József szolnoki díler a kristály és a marihuána tárolására és szállítására bérelt gépjárművet használt.

A szolnoki testvérpárnak a kábítószer tárolásában és szállításában segítő K. Károly Arnold kunhegyesi lakost is elfogták, a budapesti díler sofőrjét, B. Krisztián Ferenc fővárosi lakost pedig már két héttel azelőtt elfogták a debreceni nyomozók.

A Szolnokon, Zagyvarékason és Szajolban, 10 helyszínen, tartott kutatások során több száz gramm kristálygyanús anyag, a méréshez és porciózáshoz szükséges tárgyak, illetve a kapcsolattartásra használt telefonok kerültek elő. Ezen kívül 2,3 millió forintot és mintegy 400 ezer forint értékű zálogjegyet, valamint a szolnoki testvérpár által használt két nagy értékű autót is lefoglalták a nyomozók.

A szegedi osztály nyomozói Kunszentmárton, Csépa, Szentes és Tiszaföldvár településeken tartottak kutatásokat, 10 főt, köztük a reintegrációs őrizetben lévő kábítószerdílert és a tőle vásárló fogyasztókat állították elő. A kutatások során összesen 90 gramm kábítószergyanús anyagot, mobiltelefonokat, digitális mérleget, a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint 235 ezer forintot foglaltak le.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a több mint 500 rendőr részvételével végrehajtott akció keretében 7 településen, 17 helyszínen tartottak egyszerre kutatásokat, 16 embert állítottak elő, a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított 4 fő letartóztatását április 1-én a Szolnoki Járásbíróság elrendelte, a szegedi nyomozók eljárásában elfogott, a reintegrációs őrizetből is kábítószert értékesítő személy pedig azonnal visszakerült a büntetés-végrehajtási intézetbe – számolt be róla a Police.hu.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu