Deák Dániel: Tarol a Fidesz-busz és Orbán Viktor

Gyorselemzéssel jelentkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 15:38
fidesz orbán viktor lázár jános szijjártó péter országjárás

"Mindenki tudja, hogy a mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb. Kampányinnovációkban pedig a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb. Gyorselemzés!" - írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel / Fotó: MW

A kampánybusz kiváló közösségi média mágnes — és ez szabad szemmel is látszik most az interneten. Teljesen újszerű, a végére időzítve, amikor a legfontosabb.  Orbán Viktor így sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján

- tette hozzá.

A kampánybuszon ráadásul ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média pillanat születik. A megafonos és további véleményvezérek pedig ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák a helyszínről. Százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz kampánybuszra.  A mai napon Orbán Viktornak meglesz az egymillió kézfogás, és ezzel párhuzamosan a kampánybusz simán meghozza az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon

- emelte ki.

Ezzel pedig a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri — míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultra kínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt

- zárta a bejegyzését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
