„Nem vesztettem el a hitem” – a bányász 14 napot töltött több száz méterrel a föld alatt rekedve
Kiszáradva és legyengülve találták rá a hatóságok. Több bányász is bennrekedt egy omlás során.
Egy bányászt mentettek ki, miután két egész hetet töltött egy elárasztott bánya mélyén rekedve.
Két hétig maradt életben a bányász
A mexikói, 42 éves Francisco Zapata Nájera március 25-én ragadt a munkahelyén, miután beomlott a bánya és egy gát átszakadt - ekkor 345 méterrel a felszín alatt tartózkodott.
Huszonöt bányász volt akkor lent, és míg 21-nek sikerült kijutnia, négyen bent rekedtek - köztük volt José Alejandro Cástulo, akit öt nap után mentettek ki, míg egy társuk életét vesztette.
13 napig és több mint 300 órán át keresték mentőbúvárok, míg rátaláltak Zapatára. A bányászt zseblámpája mentette meg, és amikor rátaláltak, csak azt ismételgette:
Nem vesztettem el a hitem, nem vesztettem el a hitem.
A bányában lévő árvíz miatt nem tudták azonnal kiemelni, így vizet, konzerveket és energiaszeleteket hagytak nála. Húsz óra és több szivattyú bevetése után emelték ki április 8-án, egy hőszigetelő takaróba bugyolálva. Zapata kiszáradt, de állapota stabil volt orvosai szerint.
A hatóságok még mindig egy eltűnt bányász után kutatnak. A haditengerészet, valamint a Biztonsági és Polgári Védelmi Titkárság egységei is megállás nélkül dolgoznak - írja a People.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök egy közösségi médiában közzétett nyilatkozatban méltatta a mexikói hadsereget, valamint Zapata hitét és kitartását:
A mexikói hadsereg kivételes tagjai, valamint egy bányász hite és kitartása tette lehetővé ezt a csodálatos mentést. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes mexikói együtt érez veletek.
