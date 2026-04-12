„Nem vesztettem el a hitem” – a bányász 14 napot töltött több száz méterrel a föld alatt rekedve

Egy bányászt mentettek ki, miután két egész hetet töltött egy elárasztott bánya mélyén rekedve.

A mexikói, 42 éves Francisco Zapata Nájera március 25-én ragadt a munkahelyén, miután beomlott a bánya és egy gát átszakadt - ekkor 345 méterrel a felszín alatt tartózkodott.

Huszonöt bányász volt akkor lent, és míg 21-nek sikerült kijutnia, négyen bent rekedtek - köztük volt José Alejandro Cástulo, akit öt nap után mentettek ki, míg egy társuk életét vesztette.

13 napig és több mint 300 órán át keresték mentőbúvárok, míg rátaláltak Zapatára. A bányászt zseblámpája mentette meg, és amikor rátaláltak, csak azt ismételgette:

Nem vesztettem el a hitem, nem vesztettem el a hitem.

A bányában lévő árvíz miatt nem tudták azonnal kiemelni, így vizet, konzerveket és energiaszeleteket hagytak nála. Húsz óra és több szivattyú bevetése után emelték ki április 8-án, egy hőszigetelő takaróba bugyolálva. Zapata kiszáradt, de állapota stabil volt orvosai szerint.

A hatóságok még mindig egy eltűnt bányász után kutatnak. A haditengerészet, valamint a Biztonsági és Polgári Védelmi Titkárság egységei is megállás nélkül dolgoznak - írja a People.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök egy közösségi médiában közzétett nyilatkozatban méltatta a mexikói hadsereget, valamint Zapata hitét és kitartását: