„Nem vesztettem el a hitem” – a bányász 14 napot töltött több száz méterrel a föld alatt rekedve

Kiszáradva és legyengülve találták rá a hatóságok. Több bányász is bennrekedt egy omlás során.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2026.04.12. 11:30
Egy bányászt mentettek ki, miután két egész hetet töltött egy elárasztott bánya mélyén rekedve.

14 napig várt mentésre egy bányász (fotó: Facebook)

Két hétig maradt életben a bányász

A mexikói, 42 éves Francisco Zapata Nájera március 25-én ragadt a munkahelyén, miután beomlott a bánya és egy gát átszakadt - ekkor 345 méterrel a felszín alatt tartózkodott.

Huszonöt bányász volt akkor lent, és míg 21-nek sikerült kijutnia, négyen bent rekedtek - köztük volt José Alejandro Cástulo, akit öt nap után mentettek ki, míg egy társuk életét vesztette.

13 napig és több mint 300 órán át keresték mentőbúvárok, míg rátaláltak Zapatára. A bányászt zseblámpája mentette meg, és amikor rátaláltak, csak azt ismételgette:

Nem vesztettem el a hitem, nem vesztettem el a hitem.

A bányában lévő árvíz miatt nem tudták azonnal kiemelni, így vizet, konzerveket és energiaszeleteket hagytak nála. Húsz óra és több szivattyú bevetése után emelték ki április 8-án, egy hőszigetelő takaróba bugyolálva. Zapata kiszáradt, de állapota stabil volt orvosai szerint.

A hatóságok még mindig egy eltűnt bányász után kutatnak. A haditengerészet, valamint a Biztonsági és Polgári Védelmi Titkárság egységei is megállás nélkül dolgoznak - írja a People.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök egy közösségi médiában közzétett nyilatkozatban méltatta a mexikói hadsereget, valamint Zapata hitét és kitartását:

A mexikói hadsereg kivételes tagjai, valamint egy bányász hite és kitartása tette lehetővé ezt a csodálatos mentést. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes mexikói együtt érez veletek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
