Az ukrán elnök egykori honfitársa, Konsztantyin Bondarenko a napokban jelentette meg leleplező könyvét Zelenszkij maffia módszereiről. Ami ebben a könyvben szerepel, az nem kispályás: szerepel benne öngyilkosságnak álcázott gyilkosság, emberrablás és egy jó adag tömeges bebörtönzés. Ezek fényében még aggasztóbb, amikor az ukránok Orbán Viktort és családját fenyegeti halálosan. Rémisztő, ahogy az ukrán titkosszolgálat működik.

Budapesten is bemutatták Bondarenko tényfeltáró könyvét, ami a Joker címet kapta. Az egykori ukrán újságíró, aki a rendszer elnyomása elő Ausztriába emigrált állítja, Volodimir Zelenszkij nem a nyugati média messiása, hanem a modern politika kiszámíthatatlan Jokere. A több mint 500 oldalas kötet lényegében a Zeleszkij-rezsim élő vádirata, ami közelről mutatja be a komikusként induló, majd Ukrajna legsötétebb korszakát elhozó politikus pályafutását — írja a Mandiner.

Bondarenko állítja, amióta Zelenskij van hatalmon, megszaporodtak a furcsa, balesetnek beállított halálesetek és a rejtélyes eltűnések.

És az egész még a háború kitörése előtt kezdődött.

Betegségnek beállított gyilkosság?

Anton Poljakov, Zelenszkij egykori párttársa 2021-ben több módosító javaslatot is benyújtott Zelenszkij törvénytervezeteivel szemben. Ezeknek az lett volna a lényege, hogy az Ukrán Nemzeti Bank ne férjen hozzá a magántulajdonhoz.

Nos, Anton Poljakov 2021 októberében ismeretlen okból, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Utólag a korboncnok azt írta a papírra, hogy koszorúér-probléma okozta a halálát. Nem úszta meg Poljakov közeli barátja, Valerij Davidenko sem, aki tisztázatlan körülmények között öngyilkos lett.

Az ukrán különalakulat, az SZBU

Akcióban az ukrán titkosszolgálat

Különösen nagy port kavart az az ügy, amikor Zelenszkij elraboltatta elődje bizalmi emberét, Mikola Csausz bírót. A bíró Moldova fővárosában tartózkodott, amikor az ukrán titkosszolgálat, az SZBU emberei elrabolták és visszavitték Ukrajna területére.

Az esetet videó is rögzítette, és hatalmas felháborodás övezte, ezért Zelenszkij úgy döntött, elkábítva visszaviteti a férfit Moldovába, mintha az egész meg sem történt volna.

Nos, a tervet nem sikerült véghezvinni, ugyanis a hajóút (pontosabban csónakkal való ringatózás) során a férfi magához tért, a katonákkal dulakodni kezdett, így végül újra Kijevben kötött ki, ahol bebörtönözték.