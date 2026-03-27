Lejövök a színpadról is, ha ilyen döntést kell hozni! – Orbán Viktor forródróton egyeztetett Pintér Sándorral az ítéletidő miatt
„Minden háztartás biztonságban kell hogy legyen. A szükséges intézkedéseket meghoztuk.” – írta a a miniszterelnök.
A nyugat-magyarországi rendkívüli időjárási helyzetről kért tájékoztatást Orbán Viktor miniszterelnök a belügyminisztertől március 27-én, pénteken. Pintér Sándor tájékoztatásában elmondta, 415 riasztás érkezett a térségből. Ugyanakkor 13 településen 3858 ingatlanban nincs áram, Szombathelyen pedig 8000 lakásban pedig szünetel a távhőszolgáltatás. A belügyminiszter közölte, kelő erővel kint vannak a szakemberek a helyszínen és dolgoznak a probléma elhárításán.
Ha bármi van, Sándor, ami kormánydöntést vagy miniszterelnöki döntést igényel, akkor kérlek, hogy azonnal keress! Lejövök a színpadról is, ha ilyen döntést kell hozni. Minden más döntést pedig hozzál meg magad
– mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán frissen közzétett videófelvételen.
Ítéletidő. Forródróton Pintér miniszter úrral. Minden háztartás biztonságban kell hogy legyen. A szükséges intézkedéseket meghoztuk.
– írta a kormányfő Facebook-oldalán.
