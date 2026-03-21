Elárulta a hosszú élet titkát a 103 éves nő – a kutatók szerint is működik

Az ENSZ Népesedési Osztálya adatokat tett közzé a legalább 100 éves korig élők növekvő számáról, amelyeből kiderül, hogy ez a szám az elmúlt két évtizedben megduplázódott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 15:00
Két 103 éves nőt is megkérdeztek a hosszú élet titkáról, mindketten hasonló gondolatokat említettek ennek kapcsán, amit ráadásul a kutatások is megerősítenek.

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A Roslyn Menaker nevű 103 éves nő elmondta, hogy a „boldogság, az öröm, a megbecsülés és a pozitív szemléletmód” segített neki elérni a százéves státuszt. Egy másik, szintén 103 éves hölgy Ruth Sweedler hasonló gondolatokat osztott meg: gyakran dicsérték a pozitív hozzáállásáért gyerekkorában. 

Amikor beléptem egy tanterembe, a tanáraim mindig azt mondták: "Jó reggelt, napsugár" mert olyan vidám voltam mindig,

A lelkiismeretesség a hosszú élettel is összefüggő tulajdonság.

David Watson, a Notre Dame Egyetem korábbi személyiségpszichológia professzora kommentálta ezeket a kijelentéseket, és hozzátette saját gondolatait a hosszú élet titkáról. Az ötfaktoros modellre vonatkozó személyiségelmélet alapján, amely szerint öt kategóriába sorolhatók a személyiségjegyek, Watson azt állítja, hogy a pozitivitás a lelkiismeretességgel együtt a legszorosabban összefügg a hosszú életkorral. A lelkiismeretességet a jó impulzuskontroll, a magas szintű figyelmesség és az elszántság határozza meg. A lelkiismeretes emberek általában szervezettek és odafigyelnek a részletekre.

A lelkiismeretesség szorosan összefügg a hosszú élettartammal, mivel az ilyen tipusú emberek nagyobb valószínűséggel jobban vigyáznak magukra. A lelkiismeretes emberek nem csinálnak ostobaságokat, így alacsonyabb a balesetek aránya és egészségtudatosabbak is. Ezenkívül jobban teljesíthetnek a mértékletes alkoholfogyasztásban vagy az egészséges étkezési szokások követésében, mint mások.

A pozitivitás a másik fontos faktor

A pozitív hozzáállás is szerepet játszik az egyenletben. Egy 2019-ben publikált tanulmány szerint a pozitív gondolkodás 11–15%-kal hosszabb élettartamot és nagyobb valószínűséget eredményezhet a 85 éves vagy annál idősebb kor elérésére. Korábbi tanulmányok azt is jelentették, hogy a pozitív embereknél kisebb valószínűséggel fordult elő krónikus betegség, és kevesebb eséllyel halnak meg idő előtt írja a YourTango.

 

