Szögek voltak a nő fagyijában, elképesztő ítélet született

A floridai Brandy Buckley még 2018-ban vásárolt egy adag vajas pekándiós fagyit egy autós kiszolgálónál. Semmi nem utalt arra, hogy a desszert életveszélyes lehet – egészen az első falatig.

Több fém szög is rejtőzött a fagyiban (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Amikor nyeltem, éreztem, ahogy valami elakad a torkomban

– mondta.

A nő elmondása szerint furcsa érzést tapasztalt nyelés közben, de először azt hitte, csak egy darab dió akadt meg a torkán. A valóság azonban sokkal durvább volt. Kiderült ugyanis, hogy a fagylalt több fém szöget és fémdarabot tartalmazott, amelyeket nem lehetett észrevenni. Buckley egy egész szöget lenyelt, ami súlyos sérüléseket okozott a szervezetében. A nő azonnal kórházba került, röntgenvizsgálat igazolta a döbbenetes felfedezést: nem diót, hanem egy fémszöget nyelt le. A sérülések következményei brutálisak voltak. Buckely maradandó idegrendszeri károsodást szenvedett, hegek és deformitások alakultak ki rajta, és több testi funkciója is tartósan károsodott. A legmegrázóbb azonban, hogy a történtek miatt nem lehet többé gyermeke, ami teljesen átírta a jövőjét.

Komoly kártérítést kapott

A nő és férje pert indított, amelyben azt állította, hogy a fagylalt készítése során súlyos hiba történt, és a termék veszélyes volt a fogyasztókra. A bíróság végül nekik adott igazat, és 14 millió dolláros (4,7 milliárd forint) kártérítést ítélt meg – figyelembe véve a súlyos és maradandó következményeket, valamint azt, hogy a párt megfosztották a családbővítés lehetőségétől.

A szakértők szerint az ilyen esetekben különösen magas kártérítési összeget állapítanak meg, ha az áldozat életminősége tartósan károsodik.

Azt hiszem, ennél több is lehetett volna – a reproduktív ügyek magas költségekkel járnak. Plusz mindenki gondoljon bele abba, hogy soha nem lehet már családja. Ezzel kell szembenéznie a cég hanyagsága miatt

– mondta Danny Karon ügyvéd a New York Postnak.