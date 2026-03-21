„Elárulta akaratán kívül is a haverjait” – elszólta magát egy német zöldpárti politikus a Tisza ukránbarát terveiről
Kiderült, mi a Tisza valódi terve: leválni az olcsó orosz energiáról, a magyarok pénzét pedig Ukrajnának adni. Szegény Daniel Freund azt hitte, ezek népszerű célok Magyarországon, de valójában csak sikerült jól lebuktatnia a haverjait.
Daniel Freund Európai Parlamenti képviselő is részt vett a Tisza által szervezett Nemzeti Meneten, és ott olyat mondott, aminek Magyar Péter egészen biztosan nem örült. Hiába, saját embereivel ellentétben őt azért mégsem tudta letiltani a válaszadásról a Tisza elnöke.
Daniel Freund német származású politikus és Magyar Péter között, úgy tűnik, elég sok a közös vonás, például az, hogy mindketten üldözési mániában szenvednek. Miután Magyar Péter állandóan azt harsogja, hogy őt a titkosszolgálat emberei figyelik, Daniel Freud is elkezdte ugyanezt skandálni. Tavaly októberben egészen odáig ment el, hogy feljelentette a magyar miniszterelnököt, mondván Orbán Viktorék kémprogrammal támadták meg a telefonját. A magyargyűlölő politikus számára kérdés sem volt, hogy részt vesz a Nemzeti Meneten, amit a Tisza szervezett a március 15-i nemzeti ünnepre. A meneten összetalálkozott Filep Dáviddal, a Patrióta riporterével, neki pedig egészen érdekes dolgokat mondott.
Azt szeretném látni, hogy megvédjük Ukrajnát az orosz háborús bűnösöktől
– kezdi a német zöldpárti politikus, majd amikor a riporter megkérdezi tőle, hogy tudja Magyar Péter megvédeni az ukránokat, így folytatja:
Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának és engedi a katonai támogatását Ukrajnának. Szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia
– teszi hozzá.
Kész tehát a terv: le kell válni az olcsó orosz olajról, ami az alacsony rezsiárak alapja, a magyarok pénzét pedig Ukrajnának kell adni. És ez az, amire a Tisza Párt igent mondott.
A miniszterelnök is reagál Daniel Freund kijelentésére
A német politikus korábban arról beszélt, hogy szerinte külföldről kellene beavatkozni a magyar választásokba a jelenlegi kormány leváltása érdekében. Azóta is szinte minden alkalmat megragad, hogy nekimenjen a magyar vezetésnek, és Brüsszelben is hangosan bírálja azt. Évek óta azért dolgozik, hogy Magyarország ne jusson hozzá a neki járó uniós pénzekhez, sőt odáig ment, hogy még Magyarország uniós tagságának feladását is felvetette.
Amiket a napokban Budapesten mondott, azt a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül.
Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol. Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak. Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe
— húzta alá a miniszterelnök. Majd hozzátette:
Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta. Azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja, ezek itt népszerű dolgok. Ezért hát elárulta akaratán kívül is a haverjait, de hát ilyen ez a politika
— jegyezte meg a miniszterelnök.
