„Elárulta akaratán kívül is a haverjait” – elszólta magát egy német zöldpárti politikus a Tisza ukránbarát terveiről

Daniel Freund Európai Parlamenti képviselő is részt vett a Tisza által szervezett Nemzeti Meneten, és ott olyat mondott, aminek Magyar Péter egészen biztosan nem örült. Hiába, saját embereivel ellentétben őt azért mégsem tudta letiltani a válaszadásról a Tisza elnöke.

Daniel Freund német származású politikus és Magyar Péter között, úgy tűnik, elég sok a közös vonás, például az, hogy mindketten üldözési mániában szenvednek. Miután Magyar Péter állandóan azt harsogja, hogy őt a titkosszolgálat emberei figyelik, Daniel Freud is elkezdte ugyanezt skandálni. Tavaly októberben egészen odáig ment el, hogy feljelentette a magyar miniszterelnököt, mondván Orbán Viktorék kémprogrammal támadták meg a telefonját. A magyargyűlölő politikus számára kérdés sem volt, hogy részt vesz a Nemzeti Meneten, amit a Tisza szervezett a március 15-i nemzeti ünnepre. A meneten összetalálkozott Filep Dáviddal, a Patrióta riporterével, neki pedig egészen érdekes dolgokat mondott.

Azt szeretném látni, hogy megvédjük Ukrajnát az orosz háborús bűnösöktől

– kezdi a német zöldpárti politikus, majd amikor a riporter megkérdezi tőle, hogy tudja Magyar Péter megvédeni az ukránokat, így folytatja:

Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának és engedi a katonai támogatását Ukrajnának. Szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia

– teszi hozzá.

Kész tehát a terv: le kell válni az olcsó orosz olajról, ami az alacsony rezsiárak alapja, a magyarok pénzét pedig Ukrajnának kell adni. És ez az, amire a Tisza Párt igent mondott.

A miniszterelnök is reagál Daniel Freund kijelentésére

A német politikus korábban arról beszélt, hogy szerinte külföldről kellene beavatkozni a magyar választásokba a jelenlegi kormány leváltása érdekében. Azóta is szinte minden alkalmat megragad, hogy nekimenjen a magyar vezetésnek, és Brüsszelben is hangosan bírálja azt. Évek óta azért dolgozik, hogy Magyarország ne jusson hozzá a neki járó uniós pénzekhez, sőt odáig ment, hogy még Magyarország uniós tagságának feladását is felvetette.