Vajon tudnak beszélni a Tisza Párt jelöltjei?
Talán a Tisza Párt némasági fogadalommal akar választást nyerni? Rejtély, hogy miért nem beszélnek Magyar Péter jelöltjei. Vagy nem is annyira?
Alighogy levegőhöz jutottunk a nemrég bejelentett Tisza-jelölt jelöltek listáján való szörnyülködés közepette, azonnal jött a következő sokk. A jelöltek nem beszélnek. Némák. Pontosabban van aki tud beszélni, legalábbis képes ismételgetni a Tisza sajtóosztályának az email címét. De akkor meg minek köszönhető a hallgatás? Magyar Péter nem engedi megszólalni a saját jelöltjeit? Ha így van, akkor az furcsa, hiszen a politika mégiscsak beszéden alapuló műfaj. Komolyan azt hiszik a Tisza-jelöltek, hogy lehet választást nyerni némasági fogadalommal? A szombati, november 29-én tartott Nyíregyházán megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlésen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter érdekes magyarázattal állt elő a Tisza jelöltek titokzatos hallgatásával kapcsolatban.
Magyar Péter követeli meg a némaságot?
Különös, hogy nem a Tisza Párt jelöltjeitől szereztünk tudomást arról, hogy milyen brutális megszorításokra készülnek, legalábbis abban az esetben, ha megkaparintanák a hatalmat.
Amit még nem tudunk: hogy tudnak-e beszélni a Tisza jelöltjei. A világ demokrácia történelmében először feltétele a közszereplésnek, sőt a képviselő jelöltségnek a némasági fogadalom.
- mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán.
Érdekes, hogy a Tisza vitát akar, de a jelöltjei nem szólalhatnak meg. Vajon Magyar Péter miért követeli meg a némaságot a jelöltjeitől?
Gulyás Gergely szerint:
Online híveiknek egy része arctalan, jelöltjeik némák, EP képviselőik saját pártelnökük szerint agyhalottak, vagy Soros-ügynökök, esetleg mindkettő.
Ez lehet a magyarázat Magyar Péter attól fél, hogy ha jelöltjei megszólalnak kiderül az igazság. Ezét mondják, hogy "előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet". Akkor már csak egy kérdés maradt: miért bízzuk olyanokra a jövőnket, akik eltitkolják az igazságot, és eltitkolják, hogy pontosan mire készülnek?
