"Csak mi tudjuk garantálni Magyarország békéjét és biztonságát"- Gulyás Gergely a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen beszélt

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán a Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, miért csak a magyar kormány tudja garantálni Magyarország békéjét és biztonságát, különösen ilyen viharos időkben. Gulyás Gergely tűpontosan rávilágított a soron következő választás igazi tétjére: közösségeink sorsáról mi magunk dönthessünk! Ezzel szemben a globalista érdekeket szolgáló baloldali Magyar Péter és a Tisza Párt háborúpárti, és Ukrajna érdekeiért küzd, Brüsszel bábjaként, Brüsszel első számú törekvése mellet áll, ami nem más, min Ukrajna uniós csatlakozás. Ezzel szemben a magyar kormány a magyar emberekért, magyar családokért harcol, ezért tovább dolgozik a fantasztikus családtámogatási rendszerén.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, beszédet mond a Háborúellenes Gyűlésen Nyíregyházán/ Fotó: MW /

Háborúellenes Gyűlés: Aki békét akar, velünk tart

Gulyás Gergely beszédében bizalomra és a felelősségteljes döntésekre helyzete a hangsúlyt, szemben a Magyar Péter és a Tisza Párt háborúpárti, gyűlöletet szító politikájával:

Őszintén várok mindenkit, találkozzunk közös értékeink és világlátásunk alapján, azaz a valóság talaján. A világhálón terjedő felelőtlen és eltorzított világképpel szemben csak a bizalom és a felelősségteljes döntés vezethet előre.

A Tisza híveit, adatait, földrajzi helyüket ukrán programok segítségével tartják nyilván. A Tisza cserébe támogatja Brüsszel első számú törekvését: Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt a programot megszavazták, támogatják.

Tegyük fel a kérdést: mi lenne Nyíregyházával és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével, ha Ukrajna három éven belül EU-tag lenne, ahogyan azt Ursul von der Leyen és a Magyar Péter-féle brüsszeli párt vezetői tervezik?

- tette fel Gulyás Gergely a nyíregyháziak számára nagyon húsba vágó kérdést.

Több százezres ukrán munkaerő-beáramlás, az abból fakadó munkanélküliség, a magyar mezőgazdaság tönkretétele, a közbiztonság romlása fenyegetne. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Erre a garancia a polgári kormány.

A Tisza-program röviden: megszorítások

A Tisza a megszorítások pártja

Az elmúlt napokban mindenki láthatta, olvashatta: a Tisza pártnak van programja is. Röviden összefoglalva: megszorítások.

Pedig a baloldal Magyarországon egyszer már eltörölte a tizenharmadik havi nyugdíjat, egyszer már megvágta a családtámogatásokat, felszámolta az otthonteremtési lehetőségeket, és a legmagasabb kulccsal adóztatta az átlagbért. Most ugyanerre készülnek.

- figyelmeztet Gulyás Gergely.

Ami még kérdéses: vajon tudnak-e beszélni a Tisza jelöltjei? A demokráciák történetében először a közszereplés, sőt a képviselőjelöltség feltétele lett a „némasági fogadalom”. A Tisza vitát akar, de a jelöltjei nem szólalhatnak meg. Arctalan jelöltek, némák. EP-képviselőikről saját pártelnökük mondta, hogy „vagy agyhalottak, vagy Soros-ügynökök, esetleg mindkettő”.

Magyar Péter szerint több ezer szakértővel dolgoznak, 65 munkacsoporttal, amelyek „különböző költségvetési helyzetekre” készítenek anyagokat. Ő maga is részt vesz a gazdaságfejlesztési kormányprogram írásában.

Valóban: kézjegye rajta van azon a brutális megszorító csomagon, amelyet készítenek.

Magyar Péter szavai szerint:

„Nem tudsz választást nyerni, ha azt mondod, hogy kivezeted ezt vagy azt, vagy hogy adókat emelsz.”

„A kollégákkal hetente ülünk le, hogy elkezdjük faragni a kormányprogramot.”

„Nem biztos, hogy ez közkinccsé lesz téve.”

A párt alelnöke, Tar Zoltán pedig így fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Először a választást nyerjük meg, utána mindent lehet.”

Titkolják a programjukat, mert tudják: ha kiderül, senki sem szavaz rájuk. De lebuktak. Kiderült: adóemelés. Azaz élet minden területén többkulcsos adó és nyugdíjadó lesz, mert „kell a pénz Ukrajna finanszírozására”.

Közben a magyarok adatait már elküldték Ukrajnába, és ha tehetnék, a pénzünket is küldik. Nem véletlen, hogy európai képviselőik a leginkább háborúpárti pártcsaládban, az Európai Néppárt frakciójában ülnek.

Gulyás Gergely szerint az iskolában tanult földrajzi axióma immár a politikában is igza:

A Tisza összeköt Ukrajnával.

Ezzel szemben az Orbán-kormány hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentését.

Mi alkottuk meg Európa legteljesebb családtámogatási rendszerét. Ennek részeként: bevezettük a soha korábban nem létező kedvezményes otthonteremtési lehetőségeket, most vezettük be a 3%-os, fix kamatozású hiteleket első lakást vásárlóknak, most duplázzuk meg a családi adókedvezményt, jövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák, januártól felmenő rendszerben a kétgyermekesek is, a tizenharmadik havi nyugdíj mellett most folyósítjuk a tizennegyedik havi nyugdíj első negyedét. Kormányzásunk alatt több mint egymillió új munkahely jött létre; ma 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. Segély helyett munkát adunk. A bérek három és félszeresére, a minimálbér négyszeresére nőttek. Jó irányba tartunk. És csak mi tudjuk garantálni Magyarország békéjét és biztonságát a viharos időkben.

Gulyás Gergely zárásként arra kérte a magyarokat, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy mindezt a magyar kormány folytathassa és megőrizhesse az elért eredményeket, békét és a biztonságot.