Szörnyű baleset: kétségbeesetten könyörgött az anya – „mentsék meg a babámat"

Az édesanya teljesen összetört. Életet követelt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 21:00
Egy fiatal pár gyászolja meg nem született gyermekét, miután egy iskolabusz-baleset következtében elvesztették kisfiukat az Egyesült Államokban.

Iskolabusz-balesetben halt meg a pár kisfia.
A szülők elveszítették legféltettebb kincsüket a balesetben

A baleset 2026. március 20-án, helyi idő szerint délután 2 óra körül történt Georgia állam Lowndes megyéjében, egy kereszteződésben. A jelentések szerint az iskolabusz egy stoptáblánál állt, majd a sofőr úgy hajtott ki az útra, hogy nem adott elsőbbséget egy érkező Hyundai terepjárónak, amely a busz oldalának ütközött. 

A baleset idején Sierra Johnson és párja, Kasen Millwood külön autóban utaztak, és floridai otthonuk felé tartottak. Johnson, aki várandós volt, a baleset következtében súlyosan megsérült. Elmondása szerint az ütközés után azonnal erős fájdalmat érzett. 

Azt éreztem, hogy meghalok. Az úton feküdtem, és mindenkit arra kértem, aki a közelemben volt, hogy segítsen. Mondtam, hogy terhes vagyok, és hogy mentsék meg a babámat

– idézte fel. 

A nőt a South Georgia Medical Center kórházba szállították, ahol sürgősségi császármetszést hajtottak végre. A beavatkozás során a magzat szívverése lelassult, és a kisfiú nem élte túl a műtétet. A pár gyermeke július 12-re volt kiírva. Millwood elmondta, hogy igazságot és válaszokat szeretnének arra, miért kellett ilyen hirtelen véget érnie gyermekük életének. A pár szerint a helyi iskolai körzet nem vette fel velük a kapcsolatot, miközben a kezdeti jelentések azt állították, hogy senki sem sérült meg a balesetben.

A baleset idején Johnson több mint 23 hetes terhes volt, és több sérülést is szenvedett, köztük kulcscsonttörést és tüdősérülést. A pár számára létrehozott adománygyűjtő oldalon több mint 2700 dollár gyűlt össze a 9000 dolláros célból. A leírás szerint a támogatásokat a gyógyulási időszak, a temetési költségek és a közlekedési kiadások fedezésére fordítják, tudta meg a People.

A fájdalom, amit Mason elvesztése jelent, olyasmi, amit egyetlen szülőnek sem kellene átélnie

 – áll a gyűjtés leírásában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
