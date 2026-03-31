Az orvosok csak vírusnak hitték – kétségbeesett harcát vívja az anya a babájáért

Súlyos beteg a kisbaba. Az anya tovább küzd.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 10:30
Egy brit édesanya kétségbeesett harcot vívott azért, hogy kisfia megkapja a szükséges kezelést, miután az orvosok hosszú ideig csak egyszerű fertőzésnek tartották a tüneteit.

Az anya mindent megtesz azért, hogy gyeremeke legyőzze a súlyos betegséget. Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Egy anya őszinte küzdelme

A 30 éves Jordan Penfold kisfia, a 20 hónapos Louie-James élete nagy részét kórházak között töltötte. A gyermek légzési problémákkal küzdött, de a helyi kórházban többször vírusos vagy mellkasi fertőzésként kezelték, és antibiotikumokat kapott, miközben állapota nem javult. A családot egy ponton otthoni oxigénnel küldték haza, konkrét kezelési terv nélkül. Jordan elmondása szerint neki kellett eldöntenie, mikor használja a készüléket, ami később kiderült, hogy veszélyes tanács volt. 

A kitartó utánajárás végül eredményt hozott: Louie-t a londoni Evelina Gyermekkórházba szállították, ahol kiderült, hogy obstruktív alvási apnoéja és tracheomalaciája van, vagyis a légcsöve 75 százalékban összeeshet légzés közben. Emellett bakteriális tüdőfertőzést is kapott. A kisfiút jelenleg légzéstámogató készülékkel kezelik, és állapota folyamatos megfigyelést igényel. A család szerint hosszú és nehéz út vezetett a diagnózisig. Jordan más szülőknek azt üzeni: hallgassanak a megérzéseikre, és kérjenek második véleményt, ha úgy érzik, nem kapnak megfelelő segítséget - olvasható a Mirror cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu