Az ismert influenszer felemelte szavát a kábítószer-fogyasztás ellen

Trunk Tamás, aki először készített videókat sneakerekről, divatról és streetwear stílusról tartalomgyártóként, most a Z és az Alfa-generációt szólította meg - írja a Bors.

Trunk Tamás, Dablty, a fiatal generáció egyik legismertebb influenszere / Fotó: Kunos Attila

Cégeknek tart oktatást Trunk Tamás itthon és külföldön, így nagyon fontosnak tartja a könyvek szeretetét, és az értékközvetítést is, legyen szó bármilyen területről az életben.

Trunk Tamás a fiatalokhoz szól

A nyelvész nagymamám, aki közben nagyon nyitott a streetwear világra és a modern művészetekre is - sokat tett azért, hogy a tanulás, a nyelv és a könyvek szeretetét magamba szívjam. De emellett ugyanúgy célom, hogy Európában legnagyobb eseményemmel Magyarországot a streetkultúra világtérképére feltegyem. Hihetetlen sok a tehetséges alkotó, rapper, streetwear-márka tulajdonos, vállalkozó itthon ebben a közegben, köztük nagyon sok barátom van. De ebben a szellemiségben építkezem, ahol számomra érték a mértéktartás, amellett, hogy teljesen rálátok a világ trendjeire. Fontos, hogy értékeljük magunkat és ne szaladjunk mindenben a trendek után

– nyilatkozta Trunk Tamás, Dablty a Borsnak.

Tamás bizonyos kérdésekben élesen meghúzza a határt.

Ilyen a kábítószer-fogyasztás: a drogokat soha nem próbálta ki

Attól még, hogy őrült egy szettem, nem ittam, nem kábítószereztem még soha, és bulizni sem jártam.

Szerinte fontos kimondani, miért kell itt egyértelmű vörös vonalat húzni:

Nagyon fontos a lazaság, de még fontosabb, hogy átadjuk a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás veszélyeivel kapcsolatos információt. Ezt a témát a mai fiataloknál sokszor elpuhították. Az előző generációk klasszikus értékrenddel viszonyultak a drogokhoz. Most felnő egy generáció, amelynél ez már nem ilyen egyértelmű. Soft téma lett, nem tartják egyértelműen rossznak. Pedig fontos, hogy legyen egy határ: a kábítószer nem jó. Attól még, hogy valaki rapzenét hallgat és éli a kultúrát, abszolút meghúzhatja a határokat saját életében !

– nyilatkozta a Borsnak.