Megasztár után Séfek Séfe: különleges duó jelent meg a TV2 sikerműsorában

A nagymama-unoka kettős mindent együtt csinál.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.21. 10:10
séfek séfe Megasztár verseny

Nem semmi páros jelent meg a Séfek Séfe válogatóján. Ördög Nóra ugyanis a Megasztár egykori versenyzőjét, Marcit és nagymamáját, Gabit fogadta a TV2 nagysikerű főzős műsorában. Habár a tehetségkutatóban az ifjú volt az, aki próbára tette magát, most Gabi volt az, aki Krausz Gábor recepteskönyve alapján egy sütőtökös gnocchi-val próbálta levenni a lábáról a séfeket. 2024 után így újra a képernyőkre került a szuperduó, hiszen a nagymama-unoka páros mindenben támogatja egymást. 

A Megasztár után a Séfek Séfe során tették próbára magukat.
A Megasztár után a Séfek Séfe során tették próbára magukat. Fotó: TV2Play

 

Megasztár után Séfek Séfe: mindent együtt csinálnak

Marci egy percre sem "engedte" el Gabi kezét, aki ráadásul nem csak a mamája hanem a menedzsere is:

Nem csak a húszéveseké a világ

– vágott bele a főzésbe Gabi, aki azért érkezett a műsorba, hogy átérezze a verseny azon izgalmát, amit már unokája is érezhetett a Megasztárban.

Az ételkészítés során kiderült, a nagymama-unoka páros mindent is együtt csinál. Együtt élnek, együtt járnak mindenhova. Sőt, Gabi akkor tud főzni nyugodtan igazán, ha Marci a háttérben énekel, dúdol neki. Erre pedig szüksége volt, miután a végén igencsak kapkodnia kellett.

 

