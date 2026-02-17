Rohant a mentő: Hatalmas csattanás Budapesten
A roncsok akadályozzák a forgalmat.
A katasztrófavédelem arról számolt be kedd este, hogy összeütközött két személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, a Fogarasi út és a Bagolyvár utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
