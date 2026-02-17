RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő: Hatalmas csattanás Budapesten

A roncsok akadályozzák a forgalmat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 21:09
mentő budapesti közlekedési baleset

A katasztrófavédelem arról számolt be kedd este, hogy összeütközött két személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, a Fogarasi út és a Bagolyvár utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

2026.01.09.Havas Budapest
Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
