Rohant a mentő: Hatalmas csattanás Budapesten

A katasztrófavédelem arról számolt be kedd este, hogy összeütközött két személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, a Fogarasi út és a Bagolyvár utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Fotó: Tumbász Hédi / Metropol