Ráugrottak a gazdák az agrárpetícióra: egy hónap alatt 120 ezren írták alá

Elképesztően sikeres start: amióta január 19-én elindult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) aláírásgyűjtése, 120 ezernél is több gazdálkodó, fogyasztó csatlakozott hozzá. A magyar gazdák és az élelmiszer-biztonság védelmében indított agrárpetíció sikeréről Papp Zsolt, a NAK elnöke nyilatkozott az Agrokultnak.

Balról jobbra: Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Nagy István agrárminiszter, Papp Zsolt NAK elnök, Jakab István MAGOSZ elnök (Forrás: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

Miért indítottak petíciót?

Papp Zsolt: „Az elmúlt években az Európai Unió vezetése számos olyan intézkedést hozott vagy készített elő, amelyek teljesen ellentétesek a gazdálkodók és az európai polgárok érdekeivel. Az agrártámogatások több mint 20 százalékos megvágásának terve, vagy a kettős mércét alkalmazó kereskedelmi megállapodások, mint például a Mercosur-egyezmény erőltetése, mind-mind olyan lépések, amelyek gyengítik az európai mezőgazdaságot és veszélyeztetik a fogyasztók egészségét.”

Már több mint százezren aláírták az agrárpetíciót. Mit üzen ez a szám?

Papp Zsolt: „A több mint 120 ezer aláírás egyértelmű és erőteljes társadalmi jelzés. Ez a szám azt mutatja, hogy a magyar emberek – gazdák és fogyasztók egyaránt – érzik a helyzet súlyát. A termelők attól tartanak, hogy veszélybe kerül a megélhetésük, a magyar mezőgazdaság jövője.

A fogyasztók pedig attól félnek, hogy a piacot olyan import élelmiszerek áraszthatják el, amelyek előállítása nem felel meg azoknak a szigorú szabályoknak, amelyeket az európai gazdák betartanak.”

Tehát ez nem csak a gazdák ügye?

Papp Zsolt: „Egyáltalán nem. A petíció egyik legfontosabb üzenete éppen az, hogy a gazdák és a fogyasztók érdeke közös. A magyar családok biztonságos, ellenőrzött, jó minőségű élelmiszert szeretnének az asztalra tenni. A gazdák pedig azért dolgoznak, hogy ezt biztosítani tudják. Ha a hazai termelők ellehetetlenülnek, az hosszú távon mindannyiunk számára kockázatot jelent.”

Mi a következő lépés?

Papp Zsolt: „A cél, hogy az európai döntéshozók is meghallják ezt az üzenetet. Az aláírásokat tovább gyűjtjük, hogy még erősebb felhatalmazás álljon mögöttünk. A 120 ezer aláírás azt jelzi: a magyar agrárium sorsa nem közömbös az emberek számára. Arra biztatok minden gazdát, élelmiszer-előállítót és a vidék jövőjéért felelősséget érző polgárt, hogy csatlakozzon a NAK és a MAGOSZ által indított aláírásgyűjtéshez az agrarpeticio.hu oldalon!”

Az agrárpetíció ITT tölthető ki.