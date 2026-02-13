Péntek 13. – a nap, amikor a fekete macskák nyakába csengőt tettek
Rengeteg fóbia létezik a világon, sok közülük különleges. Az egyik legismertebb a péntek 13. fóbiája.
A péntek 13. fóbia egy létező jelenség, amely számos embert érint. A 13-as számot a szerencsétlenség számának tartják, azonban vannak olyan társadalmak, ahol pont ezt tartják szerencsésnek. Mások rendeleteket hoztak annak érdekében, hogy péntek 13-án ne történjen semmilyen baleset.
Péntek 13. – a babona, amely sokakat sarokba szorít
Mióta világ a világ, léteznek fóbiák, melyek körébe tartozik a triszkaidekafóbia, amely a 13-as számtól való félelmet jelöli, illetve a paraszkevidekatriafóbia, is, amely a péntek 13-tól való félelmet jelenti. A nevet dr. Donald Dorsey, a kaliforniai Pepperdine Egyetem klinikai pszichológusa találta ki az 1990-es évek elején. Dorsey-t fóbiákkal foglalkozó népkultúra-szakértőnek tartották, aki Oprah Winfrey-nek és nagy médiumoknak is sokat beszélt a péntek 13 fóbiájáról.
A fóbiák a szorongásos zavarok egy alcsoportját képezik, és a Nemzeti Mentális Betegségek Szövetsége a következőképpen határozza meg őket:
a fóbiák irracionális, önkéntelen és nem megfelelő félelmek (vagy reakciók) hétköznapi helyzetek vagy dolgok iránt. A félelem tartós és aránytalan a tárgy vagy helyzet által jelentett tényleges veszélyhez képest. A fóbiákkal küzdő emberek pánikrohamokat élhetnek át, amikor szembesülnek a fóbiájukat kiváltó helyzettel vagy tárggyal.
A péntek 13-a a Gergely-naptár sajátosságai miatt legfeljebb háromszor fordulhat elő, és minden évben egyszer biztosan bekövetkezik. Idén háromszor is kijut a balszerencsésnek tartott napból: februárban, márciusban és novemberben is péntekre esik 13-a.
A péntek 13-i fóbia eredetének gyakran a templomos lovagok kivégzését tartják, akiket 1307. október 13-án, pénteken tartóztattak le. Letartóztatásukat a francia király, Fülöp pletykái váltották ki, aki az eretnekségükről szóló híresztelések alapján elrendelte Klement pápa általi elfogásukat. Ezt követően a péntek 13-át szerencsétlen napnak tartották.
A maja társadalomban a 13-as számot épp ellenkezőleg, szerencsésnek tartják, amely egy kissé leegyszerűsített megközelítés. Azok számára, akik közel állnak a természethez, az év 13 holdja és a 13 éves ciklusok szent jelentőségűek.
Rendeletek, szabályok, amelyek a péntek 13 babonájából születtek
Egy Indiana állambeli város, French Lick Springs állítólag 1939-ben (a második világháború alatt) elfogadott egy rendeletet, amely előírta, hogy péntek 13-án mindenkinek, akinek fekete macskája van, csengőt kell akasztania az állat nyakába. Az ok? Hogy senki ne „kísértse a sorsot” azzal, hogy péntek 13-án keresztezi az útját egy fekete macska. Ez két mélyen gyökerező babona kombinációja volt, amelyek a második világháború alatt, a fokozott feszültség idején egy napon találkoztak.
Bár a jelenlegi rendeletek nem tartalmazzák ezt az előírást, a New York Times 1942. november 11-i kiadásában beszámolt a rendeletről, és megemlíti, hogy 1941-ben nem tartották be a fekete macskára vonatkozó szabályokat, amelyek számos kisebb balesetet eredményeztek.
A virginiai képviselőház 2014-ben aláírta a templomos lovagok utolsó nagymesterének, Jacques de Molay-nak a kivégzését elismerő határozatot. A határozat célja az volt, hogy felismerje, miképp befolyásolhatják cselekedeteink a következő generációkat, és hogy ezek a cselekedetek még hétszáz évvel később is hatással lehetnek ránk.
A péntek 13 pénzkiesést is eredményezhet
A péntek 13-tól való félelem a szorongásos zavarok körébe tartozik, és az amerikaiak fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos törvénye alapján vehető figyelembe, ha „jelentősen korlátozza az egyén fontos élettevékenységét”. A „fontos élettevékenységek” közé tartozik a „munka”.
Mindez arra utal, hogy az amerikai munkáltatók valószínűleg engedélyezik alkalmazottjaik számára, hogy péntek 13-án szabadságot vegyenek ki, de nem világos, hogy ez betegszabadság vagy szabadságnap. A Donald Dossy alapította Stress Management Center and Phobia Institute becslése szerint a péntek 13-i tevékenységcsökkenés körülbelül 900 millió dollár (285,7 milliárd forint) bevételkiesést jelent.
Bár nincsenek olyan törvények, amelyek korlátoznák a tevékenységeket péntek 13-án, csak azért, mert az a szerencsétlenség napjaként ismert, egyértelmű, hogy a társadalomra mély hatással van az a döntés, hogy kerülik ezt a napot, függetlenül attól, hogy hisznek-e a vele kapcsolatos babonában vagy sem. A péntek 13-a fóbiáját tanulmányozók szerint ezen a napon kevesebben mennek dolgozni, vállalnak fontosabb feladatokat vagy jelentkeznek műtétekre. Kevés törvénynek van ilyen hatása. Ez egy olyan társadalmi hagyomány vagy babona, amely még a jogállamiság erejénél is korlátozóbb, kontrollálóbb és mindenki számára egyformán érvényes – áll a Native News Online cikkében.
Ne keresd a 13-ast!
Tudtad, hogy a tengerjáró hajókon nincs 13-as szint, van, ahol 13-as kabin sincs, sőt, számos légitársaság repülőgépén hiába keresed a 13-as sort?! A 13-as számmal kapcsolatos babona mind a mai napig tartja magát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre