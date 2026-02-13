Péntek 13. – a nap, amikor a fekete macskák nyakába csengőt tettek

A péntek 13. fóbia egy létező jelenség, amely számos embert érint. A 13-as számot a szerencsétlenség számának tartják, azonban vannak olyan társadalmak, ahol pont ezt tartják szerencsésnek. Mások rendeleteket hoztak annak érdekében, hogy péntek 13-án ne történjen semmilyen baleset.

A péntek 13-tól való félelem egy valós, létező fóbia, amely paraszkevidekatriafóbia névre hallgat (Fotó: Unsplash.com)

Péntek 13. – a babona, amely sokakat sarokba szorít

Mióta világ a világ, léteznek fóbiák, melyek körébe tartozik a triszkaidekafóbia, amely a 13-as számtól való félelmet jelöli, illetve a paraszkevidekatriafóbia, is, amely a péntek 13-tól való félelmet jelenti. A nevet dr. Donald Dorsey, a kaliforniai Pepperdine Egyetem klinikai pszichológusa találta ki az 1990-es évek elején. Dorsey-t fóbiákkal foglalkozó népkultúra-szakértőnek tartották, aki Oprah Winfrey-nek és nagy médiumoknak is sokat beszélt a péntek 13 fóbiájáról.

A fóbiák a szorongásos zavarok egy alcsoportját képezik, és a Nemzeti Mentális Betegségek Szövetsége a következőképpen határozza meg őket:

a fóbiák irracionális, önkéntelen és nem megfelelő félelmek (vagy reakciók) hétköznapi helyzetek vagy dolgok iránt. A félelem tartós és aránytalan a tárgy vagy helyzet által jelentett tényleges veszélyhez képest. A fóbiákkal küzdő emberek pánikrohamokat élhetnek át, amikor szembesülnek a fóbiájukat kiváltó helyzettel vagy tárggyal.

A péntek 13-a a Gergely-naptár sajátosságai miatt legfeljebb háromszor fordulhat elő, és minden évben egyszer biztosan bekövetkezik. Idén háromszor is kijut a balszerencsésnek tartott napból: februárban, márciusban és novemberben is péntekre esik 13-a.

A péntek 13-i fóbia eredetének gyakran a templomos lovagok kivégzését tartják, akiket 1307. október 13-án, pénteken tartóztattak le. Letartóztatásukat a francia király, Fülöp pletykái váltották ki, aki az eretnekségükről szóló híresztelések alapján elrendelte Klement pápa általi elfogásukat. Ezt követően a péntek 13-át szerencsétlen napnak tartották.

A maja társadalomban a 13-as számot épp ellenkezőleg, szerencsésnek tartják, amely egy kissé leegyszerűsített megközelítés. Azok számára, akik közel állnak a természethez, az év 13 holdja és a 13 éves ciklusok szent jelentőségűek.