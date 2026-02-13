RETRO RÁDIÓ

Meleg étel az orosz-ukrán háborúban: egy ukrán blogger megtalálta a megoldást

Embert próbáló Ukrajnában az áram és fűtés nélküli téli időszak. Egy ukrán blogger remek praktikával rukkolt elő, így kerülhet meleg étel az asztalra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 18:45
orosz-ukrán háború praktika blogger

A háború miatt az Ukrajnában élők a legalapvetőbb teendőiket is nehezen látják el. Több százezer ember számára egyre nehezebb a túlélés az áram és fűtés nélküli időszakban, a súlyos fagyokban. Az áramkimaradások közvetlenül érintik a fűtési rendszereket, ezért sok helyen a fűtés is megszűnt. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt a gázszolgáltatás is akadozhat, különösen a frontvonalhoz közeli megyékben.

Minden praktika jól jön. Nehéz a túlélés. A háború mellett a fagy is megnehezíti az ukránok életét.
Főzési praktika a háború idején egy ukrán bloggertől. Így könnyebb a túlélés. (Fotó: TikTok/vica.chaikivska)

Gasztro túlélés: finom étel a háború idején áram és gáz nélkül

Sajnos a főzés is egyre nagyobb kihívást jelent, de Vika Chaikivska ukrán blogger erre is talált megoldást. Az életstílus és gasztro témákban jártas blogger most a háborús időkhöz igazodva, egy jól bevált praktikát osztott meg a követőivel.  

Egyik este hajnali egykor jutott eszébe ez a főzési módszer. Viszont ehhez kályhára van szükség:  

19 órán keresztül nem volt áram. 
A bepácolt hús és a szalonnás krumpli várt egész nap a főzésre, de hiába. 

Egész este fűtöttük a kályhát, és már éjszaka, lefekvés előtt úgy döntöttem, készen állok egy kísérletre. Fogtam egy cserépedényt, mindent beletettem, és betettem a kályhába. 🤞🏻 Már nem raktam több fát a tűzre, de a kályha még nagyon forró volt.

A második részben megmutatja, mi várt másnap reggel. A blogger teljes mértékben örült az eredménynek:  

Nagyon elégedett vagyok 😊 
Nagyon finom lett, és maximálisan egyszerű. Mindent beletettem egy cserépedénybe, lefedtem fedővel, betettem az előre befűtött kandallókályhába, lezártam, és elmentem aludni. 

Biztosan fogok még ilyet főzni, hiszen úgyis fűtünk – így 2 az 1-ben 👌 

Finom ételek kandallókályhából: egyszerűen és ízletesen 

Könnyedén és finoman főzök a kandallókályhában.

A posztok nagy sikert arattak. A nehézségek közepette is bebizonyosodik, hogy egy kis találékonysággal és kitartással meleg étel kerülhet az ukrán asztalra – írja a Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu