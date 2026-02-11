RETRO RÁDIÓ

Tragédia - Magzatvízben fulladt meg az influenszer kisbabája

A szülők rémálmát élte át az influenszer. Magzatvízbe fulladt egy órával a szülés után a kisbaba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 09:30
kisbaba elvesztése otthonszülés újszülött

Magzatvízben fulladt meg a szülést követő egy órán belül egy influenszer kisbabája, aki otthon egy medencében adott életet a kisfiának. A szülés során jelen volt egy szülésznő, ámbár nem rendelkezett semmiféle képesítéssel a szakmáját illetően.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Magzatvízben fulladt meg az újszülött

Letartóztattak egy nőt egy otthonszülés miatt, miután hivatalos papír nélkül segédkezett egy influenszer szülésénél. A 27 éves orosz Aisha Rakaeva tavaly december 13-án otthonában egy felfújható medencében szülte meg élve a kisfiát, aki a világrajöttét követő egy órában elhunyt, ennek következtében tartóztatták le az édesanya 59 éves segítőjét, Natalia Kotlar-t. A baba a magzatvízben fulladt meg, erről a helyi rendőrség tájékoztatta az orosz KP.RU hírportált. 

A kisbabák az édesanyjuk méhében magzatvízben úsznak, amely vízből, tápanyagokból és elektrolitokból áll, és védelmet nyújt a kisbaba számára a sérülések ellen, állandó hőmérsékletet biztosít, valamint lehetővé teszi a tüdő és az izom-csontrendszer fejlődését. A magzat placentán és a köldökzsinóron keresztül oxigént vesz fel az anya véréből.  

Születés után a csecsemő tüdejében lévő folyadék természetes módon felszívódik a szervezetbe. Vannak sajnos olyan esetek, amik a felszívódás nem történik meg, ez pedig komplikációkhoz és súlyos légzési problémákhoz vezetnek, egy szövődmény miatt pedig akár halálos kimenetelű is lehet a fel nem szívódott folyadék, amelyet az úgynevezett átmeneti újszülött tachypneanak(TTN) neveznek. Ennek során a csecsemők tüdejében felesleges folyadék halmozódik fel, mert az nem tud a várt módon eltávozni. Azt azonban nem lehet tudni, hogy az édesanya kisbabája TTN miatt halhatott-e meg. 

Papír nélkül vezetett le szüléseket

Kotlar tapasztalt pszichológusnak, pedagógusnak, szülői kultúra központ vezetőjének és „gyengéd szülés” tanfolyamok oktatójaként mutatkozott be. Kotlar még egy könyvet is írt a vízi szülésről, és “karrierje” során 5 gyermeket segített világra ezzel a módszerrel az Indiai-óceánban. A rendőrség azonban kiderítette, hogy a szülésznő nem rendelkezett semmiféle hivatalos képesítéssel, amely feljogosította volna őt a szülésznői tevékenységre. 

A nyomozók szerint az 1965-ben született nő nem volt egészségügyi szakember, és nem rendelkezett felsőfokú orvosi végzettséggel vagy szülészeti és nőgyógyászati képesítéssel 

– jelentette az Oroszországi Nyomozó Bizottság Moszkvai Főnyomozó Igazgatósága. Gyorsan vádat emeltek ellene illegális orvosi gyakorlat és a biztonsági követelményeknek nem megfelelő szolgáltatások nyújtása miatt. Kotlar azonban tagadja a vádakat, és a bíróság előtt fellebbez a vizsgálati fogsága ellen. 

A 27 éves Aisha több mint 1,5 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában, ahol Aisha Chigga néven szerepel. Koreográfus, táncos, modell és színésznő is, dolgozott az orosz Álarcos énekes és a Star Factory című műsorokban, szerepelt a „Patriot” című tévésorozatban, valamint zenei videókban is. Január 27-én a Telegramon a következő bejegyzést tette közzé:  

Nehéz szívvel írok nektek... Tragédia történt az otthoni szülésem során... újszülött babám nem élte túl. Kórházba kerültem, és most hihetetlen fájdalmat érzek; szörnyű volt az éjszaka. Ez életem legnehezebb pillanata, és nem is tudom, honnan merítsek erőt a folytatáshoz. Ráadásul még számos meghallgatás, konzultáció, vizsgálat és temetés vár rám.

 - nyilatkozta a Daily Mail cikkében a megtört édesanya. 

