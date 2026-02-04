RETRO RÁDIÓ

Fázott a gyermeke, leforrázta a gondatlan apa

Másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kicsi. Kórházba vitte gyermekét a férfi, miután leforrázta.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.04. 21:30
rendőrség apa csecsemő gondatlanság

Egy hónapos fiával rohant a sürgősségire egy idahói apa: a kicsi testének 24 százaléka másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Kiderült, az amerikai férfi leforrázta a kicsit – a 34 éves Christopher Stumot letartóztatták.

leforrázta gyermekét a felelőtlen apa, letartóztatták, bilincs, letartóztatás, rendőrség, vádlott, börtön, kihallgatás, rendőr, gyilkosság
Kattanat bilincs: letartóztatták az apát, aki leforrázta az egy hónapos gyermekét  (Fotó: rawpixel.com  / rawpixel.com – Képünk illusztráció)

Leforrázta a gyermekét, majd hazudott a zsaruknak a gondatlan apa

Több váddal kénytelen szembenézni Christopher Stum a EastIdahoNews.com értesülései szerint. A január 22-eset kapcsán a kiksorú veszélyeztetésén túl bizonyítékok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy elrejtésével vádolják.

A bírósági dokumentumok szerint Stum azt mondta a rendőröknek, hogy a fürdés után éppen „szárította” a fiát, amikor észrevette, hogy a kicsi fázik, ezért megtöltött egy kancsót forró vízzel a csapból. Amikor a babára öntötte a vizet, a csecsemő sikoltozni kezdett, a bőre kipirosodott és hámlani. Azonnal rohant a kórházba a csöppséggel. Bár Stum azt mondta a nyomozóknak, hogy mielőtt a kicsire öntötte volna a vizet, az ujjával ellenőrizte annak hőfokát. Forrónak találta, de nem égette. Később elismerte, hogy hazudott, valójában forró volt és égetett is, de úgy vélte, nem lesz baj.

A rendőrök ellenőrizték Stum otthonában a vízmelegítőt, ami 49 fokosra volt állítva. A férfi elismerte, hogy eredetileg 75 fokra volt állítva, de mielőtt kórházba rohant a fiával, visszavette a hőmérsékletet 49 fokra, hogy ne tűnjön felelőtlennek.

Az orvosok szerint a víz hőmérsékletének 130 és 150 fok között kellett lennie ahhoz, hogy a gyermek által elszenvedett sérüléseket okozza.

Stum előzetes meghallgatására várhatóan február 11-én kerül majd sor – írja a CrimeOnline

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
