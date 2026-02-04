Fázott a gyermeke, leforrázta a gondatlan apa

Egy hónapos fiával rohant a sürgősségire egy idahói apa: a kicsi testének 24 százaléka másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Kiderült, az amerikai férfi leforrázta a kicsit – a 34 éves Christopher Stumot letartóztatták.

Kattanat bilincs: letartóztatták az apát, aki leforrázta az egy hónapos gyermekét (Fotó: rawpixel.com / rawpixel.com – Képünk illusztráció)

Leforrázta a gyermekét, majd hazudott a zsaruknak a gondatlan apa

Több váddal kénytelen szembenézni Christopher Stum a EastIdahoNews.com értesülései szerint. A január 22-eset kapcsán a kiksorú veszélyeztetésén túl bizonyítékok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy elrejtésével vádolják.

A bírósági dokumentumok szerint Stum azt mondta a rendőröknek, hogy a fürdés után éppen „szárította” a fiát, amikor észrevette, hogy a kicsi fázik, ezért megtöltött egy kancsót forró vízzel a csapból. Amikor a babára öntötte a vizet, a csecsemő sikoltozni kezdett, a bőre kipirosodott és hámlani. Azonnal rohant a kórházba a csöppséggel. Bár Stum azt mondta a nyomozóknak, hogy mielőtt a kicsire öntötte volna a vizet, az ujjával ellenőrizte annak hőfokát. Forrónak találta, de nem égette. Később elismerte, hogy hazudott, valójában forró volt és égetett is, de úgy vélte, nem lesz baj.

A rendőrök ellenőrizték Stum otthonában a vízmelegítőt, ami 49 fokosra volt állítva. A férfi elismerte, hogy eredetileg 75 fokra volt állítva, de mielőtt kórházba rohant a fiával, visszavette a hőmérsékletet 49 fokra, hogy ne tűnjön felelőtlennek.

Az orvosok szerint a víz hőmérsékletének 130 és 150 fok között kellett lennie ahhoz, hogy a gyermek által elszenvedett sérüléseket okozza.

Stum előzetes meghallgatására várhatóan február 11-én kerül majd sor – írja a CrimeOnline.