Megdöbbentő felvétel: eltört csőből ömlött a forró víz egy parkolóban a Kökinél – Videó
Az egyik cső eltört, amiből ömleni kezdett a forró víz, eláztatva az épp alatta parkoló autót. A Köki terminálnál hatalmas volt a felfordulás. Természetesen azonnal levideózták az esetet.
Miért pont az enyémre? - kérdezhette az az autós, aki magára hagyta a Köki terminál parkolójában az autóját. Ugyanis mire visszatért kapott egy jókora kocsimosást, ám nem éppen úgy, ahogyan azt szerette volna. Az autója felett egy hatalmas cső kettétört, amiből hihetetlen sebességgel ömleni kezdett a forró víz. Igen, egyenesen az autóra…
Ömlött a víz a Kökinél
Igazán szerencsétlennek mondhatja magát az az autós, aki a minap pórul járt a Köki Terminálnál. Először leparkolt az autójával egy számára tetszőleges helyre, majd mit sem sejtve magára hagyta a járművet. Ám mire visszatért, már egész autóját áztatta a víz. Éppen a kocsija felett tört ketté egy hatalmas cső, amiből ömleni kezdett a forró víz. Így mondhatjuk, hogy szerencsétlen volt a parkolóhely kiválasztása, ugyanis az ázott kocsi mellett senki sem parkolt, bárhová állhatott volna. Persze ekkor még nem sejthette, hogy mi fog történni vele.
Azonban ott még nem ért véget a probléma, hogy kéretlenül a Köki lemosta az autóját, hiszen a forró víz miatt kellemetlen és veszélyes lehetett kinyitni az ajtaját, a beszállásról nem is beszélve.
A felvételt egy arra járó készítette, ám nem tarthatott tovább pár másodpercnél, ugyanis a terület biztonsági őre azonnal megjelent és felszólította a kamrázó férfit, hogy azonnal fejezze be a felvétel készítését. Később persze feltöltötte az internetre, ahol többen is kommentelték az esetet.
Volt olyan, aki arra volt kíváncsi, hogy mi lett végül az autóval vagy arra, hogy hogyan oldották meg a kellemetlen esetet.
Mi lett a kocsival?
- kérdezte egy nő.
Míg más:
Remélem, az autó tulajdonosa örül a felvételnek, kellhet neki a biztosítóhoz, amennyiben a víz kárt tett az autóban
Másik inkább az udvariatlan biztonsági őrrel voltak elfoglalva.
Hol volt kiírva, hogy nem lehet videózni?
A tolvajokkal nem foglalkoznak, de azzal, hogy videózol, igen… Szégyen
Egyelőre nem tudni, hogy mi lett az autó tulajdonosával és a járművel, de az biztos, hogy legközelebb kétszer is megnézi, hogy mi alá parkoljon le.
A videót ITT tudod megnézni:
