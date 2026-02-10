Tragédia: Képeslapokkal tudatta az egyetemi tanár, hogy meghalt

Képeslapokkal köszönt el egy 94 éves, elhunyt egyetemi professzor a diákjaitól és szeretteitől. Az ötlet még akkor pattant ki a fejéből, amikor a halálos ágyán volt, és lányával a halálról beszélgettek.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Képeslapokkal üzente: meghaltam

Egy egyetemi professzor a halála után több mint 100 embernek küldött képeslapot, köztük volt diákjainak is. Don Glickman, aki építészként dolgozott, mielőtt a Wisconsin-Milwaukee Egyetemen és a Buffalo Egyetemen kezdett tanítani, megbízta lányát, Leah Glickmant, hogy szeretteinek és a legjobb diákjainak adjon valamit, amiről majd az eszükbe juthat a 94 évesen elhunyt férfi.

A különleges ajándékról a professzor egykori hallgatója, Jason Snape számolt be. Mint mondja a képeslapon az elhunyt férfi volt, kapucnis felsőben és sárga pilótaszemüvegben látható a képes lapon, a következő üzenettel:

Ha ezt olvasod, akkor már meghaltam, és nagyon kedveltelek.

Snape azt is hangsúlyozta, hogy néhai professzora hatalmas inspirációt jelentett számára az atlantai felújítási cégnél való elhelyezkedés és a professzori karrierje során.

Ő volt a legfőbb oka annak, hogy a tanításban jobb lettem, mint bármi másban, amit eddig csináltam

– írta Donról az Instagramon.

Don lánya, Leah elmondta, hogy a képeslap ötlete tavaly nyáron jutott eszébe apjának, amikor Anacortesben, Washington államban, az otthonában beszélgettek.

Akkor már a halálos ágyán feküdt. Hihetetlenül tehetséges tervező volt, de a tanítás volt az, ami miatt szerette magát. Nagyon büszke lenne, ha tanárként emlékeznének rá.

– magyarázta a The Washington Postnak, megjegyezve, hogy apja akkor 93 éves volt, és otthoni hospice-ban ápolták.

Leah tehát azt tűzte ki célul, hogy összegyűjti apja több mint 100 kedvenc emberének nevét és címét, hogy mindegyiküknek képeslapot küldhessen a temetés helyett – és Don nagyon örült ennek az ötletnek.

A képeslapok elküldése közben Leah időt szánt arra is, hogy mindegyik hátuljára üzenetet írjon, és ráragasszon egy évekkel ezelőtt az apja legjobb barátja által készített vázlatot, mint utolsó búcsúüzenetet. Bár a Glickman család soha nem szépítette a halál gondolatát, és nem is kerülte a témát, Leah remélte, hogy ő és néhai apja utolsó közös projektje másokat is arra ösztönözhet, hogy másképp gondolkodjanak a halálról.

Otthon soha nem használtunk olyan kifejezéseket, mint például »elment«. Azt mondtuk, hogy »meghalt«. Senki sem jut ki innen élve. Mindannyian elmegyünk a fürdőszobába, és mindannyian meghalunk. Nem kell ennyire félni tőle – tette hozzá. Ha elég szerencsés vagy ahhoz, hogy az életed végén ilyen döntéseket hozhass, akkor nyugodtan hozd meg őket.

– olvasható a PEOPLE magazin cikkében.