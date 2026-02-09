RETRO RÁDIÓ

Újabb kárpátaljai magyar halt meg az ukrán fronton: három gyermeke siratja

A kárpátaljai magyar család élete darabokra hullott. Kolbász Miklós harci feladatai teljesítése közben vesztette életét a Pokrovszki járásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 11:38
Módosítva: 2026.02.09. 11:57
Kárpátalja kárpátaljai magyar halál háború

Újabb kárpátaljai magyar család borult gyászba a háború miatt. Mihajlo Hotra, a Homoki Községi Tanács helyettes vezetője a közösségi oldalán tudatta a megrendítő hírt: Kolbász Miklós, botfalvai lakos 2026. február 4-én, harci feladatai teljesítése közben életét vesztette a Pokrovszki járási Mirne település közelében zajló harcok során.

kárpátaljai
Újabb kárpátaljai magyar halt meg a háborúban (Fotó: Dmytro Larin /  Shutterstock – Képünk illusztráció)

Az 1985. május 19-én született férfi mindössze 40 éves volt. Három gyermeke maradt félárván. A család számára most felfoghatatlan a veszteség, a temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást. 

Már sok kárpátaljai magyar meghalt a háború miatt

A frontvonalon zajló kíméletlen harcok újabb magyar életet követeltek. A háború kezdete óta már közel nyolcvan kárpátaljai magyar vesztette életét. Szinte nincs olyan település Kárpátalján, ahol ne gyászolnának.

A bejelentés alatti kommentekben többen is hangot adtak fájdalmuknak és dühüknek. A magyar hozzászólók azt írják: nekik semmi közük ehhez a háborúhoz, ők magyarok, csak Kárpátalján születtek, és igazságtalannak érzik, hogy olyan konfliktusban kell harcolniuk, amelyet nem a sajátjuknak tartanak – írja a Ripost.

 


 

 

