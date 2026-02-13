Ezen a napon ért véget a II. világháború Budapesten - közel 50 napig tartott a végső ostrom
A második világégégés idején a főváros ellenséges városrésznek számított, amit majd két hónapnyi harc után tudtak csak elfoglalni a felszabadító csapatok. Napra pontosan 81 éve ért véget a háború Budapesten.
1945. február 13-án a második és a harmadik Ukrán Front katonái elfoglalták Budapestet a német hadseregtől. A 49 napos küzdelemben a német csapatokat elűzték a városból, majd a szovjet erők hivatalosan is bevették Budapestet, mint ellenséges várost, ezért Magyarországon sokáig Budapest felszabadításának napjaként ünnepelték ezt a napot. A háború során Budapest valamennyi hídja, a Budai Vár, valamint a középületek és lakóépületek jelentős része teljesen megsemmisült. A belső városrészek szinte minden utcájában voltak helyreállíthatatlanul elpusztított épületek. A bombabiztos Sziklakórház azonban az ostrom teljes ideje alatt ellátta a sérülteket.
Ma van a rádiózás világnapja is
1946. február 13-án indult az ENSZ első saját rádiója, aminek tiszteletére 2012 óta minden évben ezen a napon tartják a rádiózás világnapját. A rádió a tömegtájékoztatás egyik legelterjedtebb eszköze. Napról napra nő a fontossága az online- és mobil technológiáknak köszönhetően.
78 éve alapították a Kossuth-díjat
A rangos elismerést 1948. február 13-án alapították. Az első alkalommal 110-en részesültek ebben az elismerésben, többek között posztumusz díjként Bartók Béla, József Attila és Derkovits Gyula. De Kossuth-díjat kapott aznap Derkovits Gyula festő, Fehér István vegyészmérnök, Füst Milán író, Hoffmann Ferenc tüdőgyógyász és József Attila költő is.
81 éves lett Hobo
Földes László, vagyis "Hobo" 1945. február 13-án született Újpesten. A Kossuth-díjas zenész, író, színész, Fonogram életműdíjas előadó 1968-ban írta meg első dalszövegét „Lakájdal” címen. 1969-ben megpróbálkozott egy együttes létrehozásával, de a Lepkék, virágok nevű zenekar rövid életűnek bizonyult. A Hobo Blues Band, melynek frontembere volt, 1978 áprilisában egy Lajos utcai kocsmában alakult meg és 2008. október 2-án oszlott fel - olvasható a Wikipédián.
A csillagászati fényképezés úttörője is ezen a napon született
Weinek László 1848. február 13-án látta meg a napvilágot német ajkú szülők gyermekeként. Matematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott és élénken érdeklődött az akkor újdonságnak számító fotografálás iránt. 1873-ban éppen speciális fényképészeti ismeretei okán hívták meg a német birodalmi Vénusz-átvonulás megfigyelő expedícióba. A Vénusz bolygó napkorong előtti átvonulásáról 1874. december 9-én 61 jól sikerült fényképet készített, később pedig fényképezés és rajzolás kombinált alkalmazásával 200 részletlapból álló, mintegy 3,3 méter átmérőjű holdtérképet készített. Módszerét az 1960-as években az űrutazásokhoz készített holdtérképek szerkesztésénél elevenítették fel. Nevét az 1930-as években egy holdkráter elnevezésével örökítették meg.
6 helyszínen lesz véradás a hétvégén Budapesten
Pénteken
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben ( 1032. Budapest, Vörösvári út 88-96.)
- Szombaton pedig 10:00-16:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)
Eleinte enyhe időnk lesz a hétvégén, aztán jön a lehűlés
A koponyeg.hu szerint péntek délelőtt még csapadékos lehet az idő, majd nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen bukkan elő a nap. Az északnyugati szél többfelé erős lesz. Marad a 11 fok körüli maximum. Szombaton a délelőtti pár órás napsütés után délutántól dél felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől elered az eső. 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap viszont már egész nap borult időre van kilátás, az esőt egyre inkább havazás váltja fel, majd estére megszűnik a csapadék. A hőmérséklet napközben semmit sem emelkedik, reggel 5, délután már csak 2 fok várható.
Szombaton Valentin-nap lesz
Valentin napját már 1446-ban is ünnepelték és az 1700-as években váltak divatossá a Valentin-verseskötetek is. A XIX. században pedig ezen a napon üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak az emberek. Magyarországon a Valentin-nap megünneplése 1990-ben kezdődött. Az első Valentin-napi üzenetet egyébként nem más írta, mint Szent Valentin (aki valójában nem is szent), nagyjából a 270-es évek tájékán.
Szent Cirill és Szent Metód napja is szombatra esik
Európa társ-védőszentjeinek napja is február 14-én lesz. Konstantin Cirill és bátyja, Metód görög szerzetes hittérítők volt. Cirill a IX. században alkotta meg az ún. glagolita ábécét, illetve lefordított egy, a Negyedik Evangéliumból készített válogatást szlávra. Halála után bátyja, Metód folytatta a szláv liturgikus nyelv terjesztését és védelmét. Ünnepüket 1880-ban vették föl a római naptárba, július 5-re. 1897-ben hetedikére, majd 1969-ben február 14-re, Cirill halála napjára helyezték át.
Az epilepszia világnapja is február 14-én van
A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került Szent Bálint napjára ez a világnap, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
Különleges, vezetett séta is lesz a Fiumei úti sírkertben
Február 14-én 10 órától ismét részt vehetünk a Fiumei úti sírkert egy sétáján, ez alkalommal nagy szerelmek nyomába eredve. A közel kétórás, szórakoztató és informatív séta, ami a sírkert főbejáratától indul, hol boldog, hol drámai véget ért románcokba, általuk pedig mély emberi történetekbe enged betekintést. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Farsangi Ramazuri lesz a Magyar Zene Házában
Hétféle táncot, köztük a magyar, a kínai, a japán és az indiai táncot is kipróbálhatunk a Zene Háza Farsangi Ramazuriján. A program február 14-én 10:30-tól 12:30-ig tart, a legkisebbeket gyermekjátékokkal, a négy mozgásformát kipróbálókat pedig ajándékkal várják. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt olvashatók.
Vasárnapig lehet jelentkezni a felsőoktatásba
A 2026 szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető E-felvételiben február 15-én éjfélig lehet leadni a jelentkezéseket. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az Oktatási Hivatal felvi.hu honlapján közzétett Felvételi tájékoztató és a Meghirdetett képzések tartalmazzák.
Vasárnap kezdődik a lomtalanítási szezon
Február 15-től február 26-ig az XXI. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
A telefonhírmondó-szolgálat is egy február 15-ei napon indult el
1893. február 15-én Puskás Tivadar találmányának köszönhetően Budapesten beindult a vezetékes rádió őse, a Telefonhírmondó-szolgálat. Puskás 1876-ban tért vissza Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 1878-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és -központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re a világ negyedik telefonközpontját.
A Nagyvásárcsarnok megnyitásának évfordulója is most vasárnap lesz
A Nagyvásárcsarnok 1897. február 15-én nyílt meg. Ezzel egy időben négy további fiókcsarnok is nyílt: a Rákóczi téri csarnok, az István (ma: Klauzál) téri csarnok, a Hunyadi téri és a Hold utcai csarnok.
Nyílt nap lesz a Gyermekvasútnál
Február 15-én Széchenyi-hegy állomáson várják a családokat és a kisvasút-barátokat. A legkisebbek is beleshetnek majd a gyermekvasutasok munkájába: megnézhetik a forgalmi irodát és a váltókezelői „tornyot”, kipróbálhatják magukat jegyvizsgálóként vagy hangosbemondóként. A nosztalgiaflotta híres járművei is forgalomba állnak: a gőzös, a lillafüredi motorkocsi és a zöld C50-es kismozdony is járni fog vasárnap a vonal felső szakaszán, de amikor épp nincsenek úton, Széchenyi-hegyen közelebbről is megismerkedhetnek velük az érdeklődők.
