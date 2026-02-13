Ezen a napon ért véget a II. világháború Budapesten - közel 50 napig tartott a végső ostrom

1945. február 13-án a második és a harmadik Ukrán Front katonái elfoglalták Budapestet a német hadseregtől. A 49 napos küzdelemben a német csapatokat elűzték a városból, majd a szovjet erők hivatalosan is bevették Budapestet, mint ellenséges várost, ezért Magyarországon sokáig Budapest felszabadításának napjaként ünnepelték ezt a napot. A háború során Budapest valamennyi hídja, a Budai Vár, valamint a középületek és lakóépületek jelentős része teljesen megsemmisült. A belső városrészek szinte minden utcájában voltak helyreállíthatatlanul elpusztított épületek. A bombabiztos Sziklakórház azonban az ostrom teljes ideje alatt ellátta a sérülteket.

Budapet 1945., a Fő utca 7-es számú háza előtt, a II. világháború idején. Fotó: Vörös Hadsereg / Fortepan

Ma van a rádiózás világnapja is

1946. február 13-án indult az ENSZ első saját rádiója, aminek tiszteletére 2012 óta minden évben ezen a napon tartják a rádiózás világnapját. A rádió a tömegtájékoztatás egyik legelterjedtebb eszköze. Napról napra nő a fontossága az online- és mobil technológiáknak köszönhetően.

78 éve alapították a Kossuth-díjat

A rangos elismerést 1948. február 13-án alapították. Az első alkalommal 110-en részesültek ebben az elismerésben, többek között posztumusz díjként Bartók Béla, József Attila és Derkovits Gyula. De Kossuth-díjat kapott aznap Derkovits Gyula festő, Fehér István vegyészmérnök, Füst Milán író, Hoffmann Ferenc tüdőgyógyász és József Attila költő is.

81 éves lett Hobo

Földes László, vagyis "Hobo" 1945. február 13-án született Újpesten. A Kossuth-díjas zenész, író, színész, Fonogram életműdíjas előadó 1968-ban írta meg első dalszövegét „Lakájdal” címen. 1969-ben megpróbálkozott egy együttes létrehozásával, de a Lepkék, virágok nevű zenekar rövid életűnek bizonyult. A Hobo Blues Band, melynek frontembere volt, 1978 áprilisában egy Lajos utcai kocsmában alakult meg és 2008. október 2-án oszlott fel - olvasható a Wikipédián.

A csillagászati fényképezés úttörője is ezen a napon született

Weinek László 1848. február 13-án látta meg a napvilágot német ajkú szülők gyermekeként. Matematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott és élénken érdeklődött az akkor újdonságnak számító fotografálás iránt. 1873-ban éppen speciális fényképészeti ismeretei okán hívták meg a német birodalmi Vénusz-átvonulás megfigyelő expedícióba. A Vénusz bolygó napkorong előtti átvonulásáról 1874. december 9-én 61 jól sikerült fényképet készített, később pedig fényképezés és rajzolás kombinált alkalmazásával 200 részletlapból álló, mintegy 3,3 méter átmérőjű holdtérképet készített. Módszerét az 1960-as években az űrutazásokhoz készített holdtérképek szerkesztésénél elevenítették fel. Nevét az 1930-as években egy holdkráter elnevezésével örökítették meg.