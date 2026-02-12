Mohácsi busójárás: így a legegyszerűbb az odajutás

Idén 2700 maskarás és 76 busócsoport búcsúztatja majd a telet február 12. és 17. között Mohácson. A látogatók több mint száz programon, felvonulásokon, bemutatókon és látványos közösségi eseményeken vehetnek majd részt a Duna-parti városban az idei busójáráson. Itt egy kis segítség az odajutáshoz!

Mutatjuk, hogy a legegyszerűbb eljutni a mohácsi busójárásra. Fotó: FULOP ILDI / Mediaworks archívum

Közlekedési tanácsok autóval érkezőknek

Aki saját autóval látogat el a busójárásra, az alábbiakat érdemes tudnia a szervezők szerint: Mohács városnak 4 bejövő útja van: a Budapesti, a Pécsi, az Eszéki és a Szegedi út. A GPS-el közlekedőknek a különböző applikációk a Budapesti és a Pécsi utat javasolják a város megközelítésére, ezért ez a két út jelentősen leterhelt. A Pécs felől az M6-on vagy a 6-os úton érkezőknek ezért azt javasolják, hogy Sátorhely felől, az Eszéki út irányából közelítsék meg a várost. Érdemes időben útnak indulni, a legtöbb autó a szombati és a vasárnapi napon 10:00–14:00 között érkezik Mohácsra. Vasárnap jellemzően a máglyagyújtás után, 17:00-17:30 tájékán pedig a látogatók nagy része egyidőben próbál meg elindulni, ezért a kivezető utakon jelentős torlódás alakulhat ki. Ami a parkolást illeti: a legjobb megoldás, ha az újmohácsi oldalon parkolunk le, hiszen a komp és a személyszállító hajók egyenesen a busójárás forgatagába viszik a látogatókat. Aki pedig nem sajáttal, de autóval érkezne, annak is több lehetősége van. Egyrészt a fővárosból több szervezett kisbuszos járat is indul Mohácsra, másrészt telekocsival is sokan szoktak utazni a busójárásra.

Aki busszal utazna a busójárásra, ezt érdemes tudnia

Aki autó helyett tömegközlekedéssel utazna Mohácsra, az Volánbusszal egészen a belvárosi főpályaudvarig tud közlekedni, ahonnan 20 méter a Busójárás forgataga. A rendezvény alkalmából Budapestről, a Népliget buszállomásról a megszokott menetrenden felül több expressz autóbusz is indul, a két város között - megállás nélkül - 2 óra 50 perces menetidővel. Az autóbuszokra helyjegy váltható 300 forintos áron, aminek a megváltása erősen ajánlott. A többlet autóbuszok menetrendje a következő (február 14-15.):

Indulás (Budapest, Népliget): 7:35; 8:35; 9:35

Érkezés (Mohács, autóbusz állomás):10:25; 11:25; 12:25

Indulás (Mohács, autóbusz állomás): 16:35; 17:35; *18:05; 18:35; 20:35

Érkezés (Budapest, Népliget): 19:25; 20:25; *20:55; 21:25; 23:35

(*csak vasárnap közlekedik)