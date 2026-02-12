Mohácsi busójárás: így a legegyszerűbb az odajutás
A telet idén február 12. és 17. között űzik majd el Mohácson. Megnéztük hogyan lehet eljutni a busójárásra és azt is, van-e még szabad szállás a településen azoknak, akik ott is maradnának.
Idén 2700 maskarás és 76 busócsoport búcsúztatja majd a telet február 12. és 17. között Mohácson. A látogatók több mint száz programon, felvonulásokon, bemutatókon és látványos közösségi eseményeken vehetnek majd részt a Duna-parti városban az idei busójáráson. Itt egy kis segítség az odajutáshoz!
Közlekedési tanácsok autóval érkezőknek
Aki saját autóval látogat el a busójárásra, az alábbiakat érdemes tudnia a szervezők szerint: Mohács városnak 4 bejövő útja van: a Budapesti, a Pécsi, az Eszéki és a Szegedi út. A GPS-el közlekedőknek a különböző applikációk a Budapesti és a Pécsi utat javasolják a város megközelítésére, ezért ez a két út jelentősen leterhelt. A Pécs felől az M6-on vagy a 6-os úton érkezőknek ezért azt javasolják, hogy Sátorhely felől, az Eszéki út irányából közelítsék meg a várost. Érdemes időben útnak indulni, a legtöbb autó a szombati és a vasárnapi napon 10:00–14:00 között érkezik Mohácsra. Vasárnap jellemzően a máglyagyújtás után, 17:00-17:30 tájékán pedig a látogatók nagy része egyidőben próbál meg elindulni, ezért a kivezető utakon jelentős torlódás alakulhat ki. Ami a parkolást illeti: a legjobb megoldás, ha az újmohácsi oldalon parkolunk le, hiszen a komp és a személyszállító hajók egyenesen a busójárás forgatagába viszik a látogatókat. Aki pedig nem sajáttal, de autóval érkezne, annak is több lehetősége van. Egyrészt a fővárosból több szervezett kisbuszos járat is indul Mohácsra, másrészt telekocsival is sokan szoktak utazni a busójárásra.
Aki busszal utazna a busójárásra, ezt érdemes tudnia
Aki autó helyett tömegközlekedéssel utazna Mohácsra, az Volánbusszal egészen a belvárosi főpályaudvarig tud közlekedni, ahonnan 20 méter a Busójárás forgataga. A rendezvény alkalmából Budapestről, a Népliget buszállomásról a megszokott menetrenden felül több expressz autóbusz is indul, a két város között - megállás nélkül - 2 óra 50 perces menetidővel. Az autóbuszokra helyjegy váltható 300 forintos áron, aminek a megváltása erősen ajánlott. A többlet autóbuszok menetrendje a következő (február 14-15.):
- Indulás (Budapest, Népliget): 7:35; 8:35; 9:35
- Érkezés (Mohács, autóbusz állomás):10:25; 11:25; 12:25
- Indulás (Mohács, autóbusz állomás): 16:35; 17:35; *18:05; 18:35; 20:35
- Érkezés (Budapest, Népliget): 19:25; 20:25; *20:55; 21:25; 23:35
(*csak vasárnap közlekedik)
Vonattal is könnyen el lehet jutni Mohácsra
A MÁV-csoport idén vonatból is több extra járatot indít Budapest, Pécs, Baja, Szekszárd felől. Budapest és Pécs között a kétóránként közlekedő Mecsek InterCityket ajánlják a szervezők, Pécstől pedig 30-40 perces átszállással lehet továbbutazni Mohácsra a Busó sebesvonat járatokkal. Emellett vasárnap a MÁV Rail Tours közvetlen Budapest-Mohács élményvonatot is indít a helyszínre, reggeli időszakban odafele, este visszafele.
A gyermekkel érkezők erre figyeljenek
Az első és legfontosabb tény, hogy a busóknak a maszk miatt nincs térlátásuk. Csak az előttük álló, szemükkel egy szintben lévő dolgokat látják. Kezükben kereplő és egyéb eszköz található, szekerekkel, lovakkal, gépekkel közlekednek, nagy zajt keltve. Ezért kiemelten fontos, hogy mindig ügyeljünk a gyermekekre, valamint a babakocsi használatát lehetőség szerint mellőzzük. Ha mégis elkeveredik gyermekünk, a lehető legrövidebb időn belül jelezzük a színpadok mellett található személyzet, a biztonsági szolgálat vagy a rendőrség számára.
Aki szállást is foglalna Mohácson, annak van egy rossz hírünk
Az utolsó pillanatban szállást foglalni szándékozók finoman fogalmazva sem dőzsölhetnek a portálok kínálatában. A szallas.hu-n és Airbnb-n konkrétan nem találtunk szállást a február 14-ei hétvégére, a booking.com-on pedig mindössze egyet, a Szent János Hotelben, ahol három nap, két éjszaka 140.000 Ft, reggelivel. Igaz, ez a szállás 800 méterre van Mohács központjától.
Ilyen volt a busójárás két évvel ezelőtt:
