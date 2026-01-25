Újabb magyar artista nyerte el az Arany Bohóc-díjat – Richter Angelina: eddig a munkáról szólt az életem
Újabb magyar artista nyerte el a cirkuszvilág legrangosabb elismerését. Richter Angelina az édesapja és a nagybátyja után diadalmaskodott a Monte-Carló-i Cirkuszfesztiválon, így a családban és hazánkban ő a harmadik, aki az Arany Bohóc-díj birtokosa lett.
Richter Angelina még csak húszesztendős, de a saját szakmájában már feljutott a csúcsra. Egy történelmi artistadinasztiából származik, de túlzás lenne azt mondani, hogy már a születésekor eldőlt a sorsa. Az édesapja, Richter Flórián sosem erőltette, hogy a családi hagyományokat követve a manézst válassza.
Angelina családja vitathatatlanul az egyik legsikeresebb magyar artistadinasztia. Flórán 2008-ban nyerte el a Monte-Carló-i Cirkuszfesztivál fődíját, a nagybátyja, József 10 évvel később, idén, 2026-ban pedig a fiatal lány is beállt az Arany Bohóc-díjasok sorába. A fiatal tehetség egy úgynevezett magyar posta számmal és szabadidomítással nyűgözte le a nézőket és persze a zsűrit.
A mutatványom során két lovon állok, miközben 21 másik ló halad át a lábaim között
– mosolygott Angelina, aki úgy érzi, a mostani sikerrel feltette a koronát a pályafutására. Bár tisztában van vele, hogy ezzel a cirkuszvilágon belüli piaci értéke is felment, mégsem tervezi, hogy éljen a mostantól adódó új lehetőségekkel.
A családomnak saját cirkusza van, de eldöntöttem, hogy a magyar postával a jövőben ott sem lépek fel. Ez a mutatvány túl veszélyes
– szögezte le az artistaművész. A kérdésre, hogy a családja mennyire volt vele szigorú, őszintén válaszolt:
Régebben szükséges volt egy kis biztatás, de aztán átfordultam, és már az édesapám fogott vissza, hogy ne vigyem túlzásba a gyakorlást. A cirkuszfesztiválon is a fellépések napján többször el akartam próbálni a trükkjeimet, de azt mondta, erre már nincs szükség, inkább pihenjem ki magam a fellépésre
– mondta Angelina.
Richter Angelina végre megünnepelheti a sikerét
Az artistalány élete az elmúlt években leginkább a munkáról szólt, de most megenged majd magának némi pihenést.
A barátaim is kérleltek, hogy járjak el velük bulizni, de állandóan nemet mondtam nekik. Bevallom, még soha életemben nem is rúgtam be. Most megígértem a többieknek, hogy a díjamat megünneplem velük, persze csak visszafogottan
– fejezte be Angelina.
