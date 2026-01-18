Pataky Attila nemcsak zenével, hanem erős gondolatokkal is érkezett a miskolci Háborúellenes Gyűlésre. Miután óriási sikerrel elénekelte az EDDA legendás dalát, a Kört. A színfalak mögött az énekes őszintén és szenvedélyesen beszélt arról, miért érzi úgy, hogy ebben a helyzetben nem maradhat csendben, és kötelessége kiállni a béke mellett. Erről korábbi cikkünkben írtunk.

Pataky Attila / Fotó: mw

Nyitrai Zsolt a miskolci Háborúellenes Gyűlés előtt az öltözőben tette fel a nagy kérdés az Edda frontemberének, mégpedig, miért is tartotta fontosnak, hogy személyesen ott legyen a Háborúellenes Gyűlésen? Erre pedig nagyon egyszerű, ám annál beszédesebb választ adott Pataky Attila: "Lenni vagy nem lenni?".

Pataky Attila, hozzátette hogy „Gyere velünk” a jelszavuk egy éve, a béke útján való közös útra felkérve mindenkit.

És ezt a szakadék felé tántorgó nyugatnak is tudom javasolni, hogy jöjjenek velünk a béke útján, ez az egy út van, a többi az mind káosz. És káoszt, meg ilyenfajta világot lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha, ebben biztos vagyok.

Íme Nyitrai Zsolt és Pataky Attila interjúja