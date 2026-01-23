"Mérges vagy, de nem engedem, hogy harapj!" - Egy védőnő elmondja, mit kell tenni, ha harapós a gyerek
Ruth Tiktokker szerint a legfontosabb a következetesség. Nem szabad sem kiabálni, sem büntetni a harapós gyermeket.
"Ne kiabáljunk a gyerekekkel, ha harapnak" – egy védőnő figyelmeztet azokra a mindennapi cselekedetekre, amiket elkövetünk anyaként, de nem biztos, hogy jót is teszünk vele. Elmagyarázta, miért tartja kontraproduktívnak, ha a felnőttek kiabálnak a gyerekekkel vagy büntetést szabnak ki azért, mert a gyerek megharapott valakit vagy valamit – közölte a Mirror.
A védőnő szerint nagyon fontos, hogyan reagálunk arra, ha a gyerek megharap valamit
A TikTokon oszt meg tanácsokat a védőnő és arra kéri a szülőket, mellőzzék a kiabálást, ha látják, hogy gyerekük megharap valamit. Helyette ugyanis létezik egy háromlépéses módszer.
Ruth a várandós kismamáktól kezdve a nagyobb gyerekes szülőknek is hasznos tanácsokkal szolgál. A hét elején egy olyan videót tett közzé, ami egy nagyon gyakori problémával foglalkozik. A harapással.
A dühkitörések általában 18 hónapos korban kezdődnek és nagyon gyakoriak a kisgyermekeknél, ahogy az ütés és a harapás is.
A viselkedés háttere, hogy a gyermek megpróbálja kifejezni magát, de frusztráltnak érzi magát. A harapás különösen megterhelő lehet a szülők számára, főleg annak tudatában, hogy gyermekük viselkedése komoly sérülést is okozhat másnak.
Ruth szakmai tudását felhasználva arra buzdítja a szülőket, hogy hagyjanak fel a kiabálással.
Ha a gyerekben jön egy impulzus, azt követni fogja és a te feladatod lesz, hogy megtanítsd neki: ez az impulzus akkor jelentkezik, amikor dühösek vagyunk és akkor inkább tegyük ezt… de ne harapjunk
Majd így folytatta:
Ha pedig a kicsi éppen fogzik és ez szokatlan viselkedés, akkor elsőként a fogzással foglalkozzunk, életkortól függetlenül
Alapvetően meg kell próbálnunk megelőzni a harapást, még mielőtt megtörténne. Ha viszont már megharapott valakit, akkor rendkívül nyugodtnak kell maradunk. A kiabálás, a büntetés iránti furcsa megszállottság nem segít
– mondta a védőnő, majd elmondta, hogy a gyerekek nem értik, hogy maga a viselkedés helytelen addig, amíg meg nincs tanítva nekik, hogyan kell viselkedniük.
Ruth szerint a megharapott gyereknek ezt kell mondani:
"Nagyon sajnálom, hogy megharaptak”, „jól vagy?”, valamint „mi segítene, hogy jobban érezd magad?”
Hozzátette:
Ez is egy olyan mondatsor, amit a saját gyermekünknek tanítunk, amikor hibázott – még akkor is, ha baleset volt
Ezután a védőnő szerint a következő lépés, hogy elvegyük a játékot, ami a kezében van - azonban nem hagyjuk magára. Meg kell várnunk, amíg a dühroham lezajlik. De miközben tombol, nyugodtan ismételgethetjük:
Mérges vagy, de nem engedem, hogy harapj
Félrevonulunk vele, és amikor a dühroham véget ér, akkor jöhet az oktatás:
Nem szabad harapni. Ha újra harapsz, el fogunk menni
A védőnő szerint a legfontosabb a következmény: ha haraptál, akkor nem játszhatsz tovább ezzel a gyerekkel.
A büntetőszékre ültetés, a kiabálás… valójában nem tanít nekik semmit. Ahogy idősebbek lesznek, már nem igazán hat rájuk, ha kiabálunk vagy büntetőszékre ültetjük őket – egyszerűen nem fogja érdekelni őket
