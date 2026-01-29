Aranykorát éli a Fradi, soha nem látott sikerek - érthetetlen a polgármester hozzáállása

Hogy a Fradi az aranykorát éli, nem lehet kérdés. Zsinórban hét bajnokságot nyert és hétszer jutott be valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe, zsinórban negyedik alkalommal jut abból tovább. Miközben a sikert az egész ország ünnepli, Ferencváros polgármestere egyedüliként elégedetlen.

Az egész ország a keblére ölelné a Fradit a sikerek után. Vagyis majdnem az egész ország

Fotó: Micheller Szilvia / Mediaworks

A Ferencváros labdarúgó csapata sikert sikerre halmoz. A Fradi történetének egyik, ha nem a legfényesebb aranykorát éli. Folyamatosan nyeri a bajnoki címeket, zsinórban, minden évben ott van a nemzetközi kupákban, a világ legerősebb csapataival játszik, méghozzá nagyon sikeresen.

Hogy hol tart most a Ferencváros, jól jelzi, hogy ma fontos meccset játszik az Európa Ligában egy angol a csapat, a Nottingham Forest ellen. És hogy mi ez a fontos meccs? Nos, ha ma nyer a Fradi, akkor automatikusan ott van az Európa Liga legjobb 16 csapata között. Ha nem, akkor ehhez még egy párharcot meg kell nyernie.

Hogy ez mekkora siker: néhány évvel ezelőtt a magyar csapatok sokszor már júliusban búcsúztak a nemzetközi kupától. A Ferencváros immár negyedik alkalommal éli meg a kupatavaszt. Ezt a sikert egész egyszerűen nem lehet nem ünnepelni. A kerület polgármestere, Baranyi Krisztina azonban mindezt mégis megteszi.

Az ország kedvenc csapata a Fradi, csak a polgármester nem szereti

Egészen elképesztő az, ahogyan a ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina rendszeresen leszólja saját kerületének elképesztően sikeres futballcsapatát. A fröcsögései rendszeresen valóságos komment-cunamit indítanak el, ahogy azt korábban a Metropol is megírta.

“…Attól nem kell hasra esni, hogy közpénzcsilliárdokból összejön az európai középmezőny alja” – nyilatkozta korábban.

Baranyi Krisztina szerint a Fradi világra szóló sikere nem nagy dolog

Fotó: Mohai Balázs/MTI

Baranyi Krisztina az interjúban „egy, az adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapatnak” nevezte a Fradit. Ezek után nem meglepő, hogy a helyi lakosok és az FTC szurkolói alaposan kiosztották a saját kerületét becsmérlő polgármestert. A felháborodott hozzászólások jelentős része nem tűri a nyomdafestéket.

De, hogy mekkorát csúsztatott a polgármester: a Fradi hosszú ideje keres eurómilliókat azzal, hogy minden évben valamelyik nemzetközi kupában szerepel. Ezenfelül újabb eurómilliókért ad el játékosokat. Csak idén (vagyis valóban néhány napja) adta el a magyar válogatott két kiválóságát, Varga Barnabást Görögországba és Tóth Alexet közel 20 millió euróért a világ legerősebb bajnokságába, Angliába. Ezenfelül még rengeteg pénzt kap a csapat a szponzoroktól is.