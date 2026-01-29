Aranykorát éli a Fradi, soha nem látott sikerek - érthetetlen a polgármester hozzáállása
A Ferencváros labdarúgó csapata ismét a világ élvonalában szerepel. Ezt minden adat alátámasztja. Ezzel valóban csak nagyon kevesen vitatkoznak, az ország kedvenc csapatával kevesen nem szimpatizálnak. Fájó, ezen elenyésző kisebbség táborát erősíti Ferencváros polgármester asszonya, aki Fradi szurkolónak biztosan nem mondható.
Hogy a Fradi az aranykorát éli, nem lehet kérdés. Zsinórban hét bajnokságot nyert és hétszer jutott be valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe, zsinórban negyedik alkalommal jut abból tovább. Miközben a sikert az egész ország ünnepli, Ferencváros polgármestere egyedüliként elégedetlen.
A Ferencváros labdarúgó csapata sikert sikerre halmoz. A Fradi történetének egyik, ha nem a legfényesebb aranykorát éli. Folyamatosan nyeri a bajnoki címeket, zsinórban, minden évben ott van a nemzetközi kupákban, a világ legerősebb csapataival játszik, méghozzá nagyon sikeresen.
Hogy hol tart most a Ferencváros, jól jelzi, hogy ma fontos meccset játszik az Európa Ligában egy angol a csapat, a Nottingham Forest ellen. És hogy mi ez a fontos meccs? Nos, ha ma nyer a Fradi, akkor automatikusan ott van az Európa Liga legjobb 16 csapata között. Ha nem, akkor ehhez még egy párharcot meg kell nyernie.
Hogy ez mekkora siker: néhány évvel ezelőtt a magyar csapatok sokszor már júliusban búcsúztak a nemzetközi kupától. A Ferencváros immár negyedik alkalommal éli meg a kupatavaszt. Ezt a sikert egész egyszerűen nem lehet nem ünnepelni. A kerület polgármestere, Baranyi Krisztina azonban mindezt mégis megteszi.
Az ország kedvenc csapata a Fradi, csak a polgármester nem szereti
Egészen elképesztő az, ahogyan a ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina rendszeresen leszólja saját kerületének elképesztően sikeres futballcsapatát. A fröcsögései rendszeresen valóságos komment-cunamit indítanak el, ahogy azt korábban a Metropol is megírta.
“…Attól nem kell hasra esni, hogy közpénzcsilliárdokból összejön az európai középmezőny alja” – nyilatkozta korábban.
Baranyi Krisztina az interjúban „egy, az adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapatnak” nevezte a Fradit. Ezek után nem meglepő, hogy a helyi lakosok és az FTC szurkolói alaposan kiosztották a saját kerületét becsmérlő polgármestert. A felháborodott hozzászólások jelentős része nem tűri a nyomdafestéket.
De, hogy mekkorát csúsztatott a polgármester: a Fradi hosszú ideje keres eurómilliókat azzal, hogy minden évben valamelyik nemzetközi kupában szerepel. Ezenfelül újabb eurómilliókért ad el játékosokat. Csak idén (vagyis valóban néhány napja) adta el a magyar válogatott két kiválóságát, Varga Barnabást Görögországba és Tóth Alexet közel 20 millió euróért a világ legerősebb bajnokságába, Angliába. Ezenfelül még rengeteg pénzt kap a csapat a szponzoroktól is.
Persze, ahogy mondják, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Így Baranyi Krisztinának is, akinek az önkormányzat előtti parkolóhelye feltűnően rendezett képet mutatott, miközben Ferencváros közterületei a havazás után áldatlan állapotban maradtak. Futó Boglárka, a HírTv riportere videót is készített Baranyi Krisztina legújabb botrányos parkolási ügyéről.
Így csak a Fradi elnökének, Kubatov Gábornak a jelszavával tudunk üzenni a polgármester asszonynak: Akkor is, csak azért is, hajrá, Fradi! Az esti meccsen, és ezután is.
