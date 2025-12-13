10 kilós tumor mögött bújt meg a baba - az orvosok szeme láttára történt a csoda

Az egygyermekes édesanya azt hitte, hogy nem vállalhat már második gyermeket, a méhében növekvő, 10 kilogrammos tumor miatt. Azonban amikor Suze Lopez a daganat eltávolító műtét előtt elment egy rutinvizsgálatra, döbbenetes hírt kapott: a terhességi tesztje pozitív lett.

30 orvos segítette világra a babát és távolította el a hatalmas tumort Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Kisfiú fejlődött egy gigantikus tumor mögött

A méhemben évek óta növekvő nagy petefészek-ciszta miatt akár hamis pozitív is lehetett volna, sőt, akár petefészekrák is felmerülhetett. Ráadásul nagyon rendszertelen menstruációm volt és némi hasi kellemetlenségem is. Nem tudtam elhinni, hogy 17 évnyi imádkozás és próbálkozás után a második gyermekért, tényleg terhes vagyok

- nyilatkozta Suze Lopez.

Néhány nappal a terhesség felfedezése után a 41 éves édesanya súlyos hasi fájdalmakat tapasztalt. A vizsgálatok során feltárták a rendkívüli terhesség teljes mértékét:

Suze terhes volt, de a méhe üres volt, és egy óriási, több mint 9 kilogrammos jóindulatú petefészek-ciszta foglalta el a teret. Ezután fedeztük fel, hogy majdnem a szülési időpontnak megfelelő magzati korban lévő kisfiú van egy kis helyen a hasüregben, a máj közelében, fenekével a méhre támaszkodva. Ilyen, a méhen kívüli terhesség ilyen fejlettségi fokban majdnem példa nélküli

- mondta John Ozimek, a szülészet és a szülésvezetés orvosi igazgatója.

Ahogy a magzat növekedett, előre nyomta a daganatot:

Érthető, hogy Suze azt gondolta, a daganat ismét nő, és nem azt, hogy terhes lehet

- tette hozzá Ozimek.

Suze Lopezt hasi méhen kívüli terhességgel diagnosztizálták, amelynek a halálozási és szövődménykockázata magas, a Nemzeti Orvostudományi Könyvtár szerint.

Hogy a baba ilyen kockázatos terhességben eljutott eddig a fejlettségig, valódi csoda. Egész pályafutásom alatt még nem hallottam ilyet

- nyilatkozta Michael Manuel, nőgyógyász-onkológus a Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Centerből.

Egy 30 orvosból álló csapatnak kellett biztonságosan világra segítenie a babát, és eltávolítani a cisztát, és biztosítania, hogy mind az anya, mind a baba épségben maradjon.