A Harry Potter sztárja elárulta: egyéjszakás kalandból esett teherbe

Jessie Cave a Harry Potter-filmekben Lavender Brownt alakította, emellett kisebb szerepei voltak többek között a Black Mirror, a Brown atya és az Ipar című sorozatokban. A színésznő tartalomkészítőként csatlakozott az OnlyFanshez, döntése pedig újra a reflektorfénybe helyezte, nemrég pedig vendégként szerepelt a Have A Word Podcast-ben.

A Harry Potter-sztárja őszintén mesélt első terhességéről Fotó: AFP

A Harry Potter-sztárja egyéjszakás kaland miatt vált édesanyává

A podcastban arról beszélt, hogy teherbe esett annak ellenére, hogy azt mondták neki, terméketlen, és elmesélte hogyan közölte az egyéjszakás kalandjával a hírt:

Csak akkor mondtam el neki, hogy terhes vagyok, amikor már négy hónapos voltam. Írtam neki üzenetet, de vonaton voltam, így az üzenetek nem a megfelelő sorrendben érkeztek. „Az első üzenetem így szólt: 'Szia, beszélnünk kell.' Nem akartam, hogy elutasítson, mert szükségem volt rá, hogy beszéljünk.

A színésznő bevallotta, hogy terhes, de mivel a vonaton rossz volt a mobiljelek minősége, az üzenetei véletlenszerű sorrendben érkeztek.

Visszaírtam: 'Nézd, nem akartam így elmondani, de terhes vagyok, 16 hetes. Bamnek hívjuk, és fiú. Az ultrahangfotó ment át először. Ő csak ezt az ultrahangképet kapta a saját gyerekéről, a többi üzenet pedig körülbelül egy óráig nem jutott el hozzá

- mondta Jessie.

Jessie Cave azt is megosztotta, hogy a történtek után a gyermek apja mindenben támogatta őt, és végül úgy döntöttek, hogy együtt fogják felnevelni közös gyermeküket. Első gyermekét Donnie-nak nevezte el Bam helyett, és az egyéjszakás kalandból egy több mint egy évtizedes szerelem alakult ki és azóta 4 közös gyermekük született - számolt be róla az Unilad.