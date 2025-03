Minden rajongó a szívéhez kapott: váratlan lépésre szánta el magát a Harry Potter sztárja

Jessie Cave-et sokan ismerhetik a Harry Potter-filmsorozatból, ahol Lavender Brownt, Ron Weasley különc szerelmét alakította.

Elindítja saját OnlyFans-oldalát a Harry Potter sztárja – Fotó: koyokin / Shutterstock (Illusztráció!)

Ám a 37 éves színésznő most nem a film kapcsán került újra a reflektorfénybe, ugyanis Jessie Cave nem várt bejelentetést tett, egy videóban tudatta a rajongóival, hogy elindítja saját OnlyFans-oldalát. Ugyanakkor a rajongóknak nem kell megijedniük, mivel a humorista nem szexuális tartalmakat fog közzétenni az oldalon, hanem a híresen hosszú szőke haját fogja mutogatni rajta.

A volt Harry Potter-színésznő, író, mostantól az OnlyFans hosszúhaj-specialistája

– jelentette be Jessie Cave, aki hozzátette, hogy majdnem minden nap meg fog osztani majd valamilyen tartalmat az oldalon, egyúttal arra kérte a rajongóit, hogy küldjenek neki üzenetet az oldalon, hogy jobban megismerhessék egymást.

A színésznő később az Instagramján is közzétette a bejelentést, a párjával, a humorista Alfie Brownnal együtt beszélt a döntéséről a Before We Break Up Again című podcastjükben.

A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy nem posztol semmi szexuális tartalmú dolgot, de megjegyezte, hogy a célközönsége azok, akiknek „fétisük” vagy „érdeklődésük” van a hosszú haj iránt. Elmondta, hogy Lily Allen inspirálta, aki korábban elismerte, hogy több pénzt keresett a lábáról készült fotók eladásával, mint a zenéjével.

Soha nem voltak mocskos megjegyzések a posztjaim alatt, de sokan érdeklődnek a hajam iránt, és úgy gondoltam, hogy a fenébe is, valami olyat csinálok, ami nagyon hiánypótló. Tudom, hogy ez egy piaci rés, de nagyon jó volt megcsinálni. Elég felszabadító volt

– idézi a The Sun Jessie Cave szavait.

Íme a színésznő bejelentő videója: