Igazi csoda: a fiatal lány napokra volt a haláltól, pár héttel később egy sütőverseny zsűrijében találta magát

Nemrég egy sütőverseny zsűrijében vett részt, Habibah Tariq a Great British Bake Off döntősével, Josh Smalley-vel, pedig pár héttel ezelőtt az orvosok azt jósolták a szülőknek, hogy napok vannak hátra lányuk életéből.

A népszerű, angol sütőverseny döntőjébe került az a lány, aki pár héttel ezelőtt a halál árnyékában volt / Fotó: unsplash (illusztráció)

A sütőverseny áttörést hozta meg számára

Habibah merosinhiányos izomdisztrófiában szenved, amely egy progresszív, jelenleg gyógyíthatatlan izomsorvadással járó betegség. Az orvosok jóslata szerint nem élte volna meg a 15 éves kort, de lány megcáfolta őket és idén októberben már ünnepelhette a 18. születésnapját. Sütési szenvedélyét a Lifelites által biztosított segítő technológiának köszönheti vagyis az Eyegaze rendszer a szemmozgását alakítja számítógépes vezérléssé, így képes gépeket irányítani, kommunikálni és alkotni.

Édesanyja, Salma visszaemlékezései alapján, Habibah már csecsemőkorában eltért fejlődésében a kortársaitól, később pedig súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek, többek között nyelési nehézségek és légzőszervi gondok. De ez nem vette el a kedvét Habibahnak, hiszen mindig pozitív maradt. Édesapja, Imran feladta tudományos karrierjét, hogy teljes mértékben támogathassa lányát.

Habibah tehetségére Paul Hollywood is felfigyelt, aki nyilvánosan megdicsérte süteményeit, ami óriási motivációt adott számára. Josh Smalley szerint Habibah kreativitása és elszántsága inspiráló példa mindenkinek.

Habibah-val sütni mindig hatalmas öröm. A Lifelites segítő technológiája lehetővé teszi számára, hogy teljes irányítást gyakoroljon a konyhában – kapcsolótechnológiával működteti az álló mixert, az Eyegaze segítségével pedig pusztán a szemmozgásával kezeli a számítógépet. Végül a leggyönyörűbb szivárványszínű cupcake-eket készítettük el. Habibah kreativitása és elszántsága valóban inspiráló

- nyilatkozta nemrégiben Josh Smalley, 2023-as Bake Off döntőse.

Tíz nappal ezelőtt Habibah súlyos mellkasi fájdalommal került kórházba, az orvosok szívrohamra gyanakodtak. Pár nappal később már mosolyogva zsűrizett egy versenyen - írja a Mirror.