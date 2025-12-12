Azt hitték gyászol, rákos lett a 24 éves nő: „Elkezdtem nagyon fázni”

A 24 éves Maia Henderson-Roe hiába vett észre egy nagyjából golflabda méretű csomót a nyakán kedvenc tengerimalacának elvesztését követően, az orvosok nem tulajdonítottak nagy jelenséget neki. Ennek oka pedig az volt, hogy Maiának mindig is érzékeny, könnyen megnagyobbodó nyirokcsomói voltak, amikor stresszes vagy beteg volt. Épp ezért az dokik úgy voltak vele, Maia tünetét a gyász okozza kedvence elvesztése miatt. Később azonban kiderült: valójában rákos volt.

Rákos tüneteit a gyász által okozott testi jeleknek vélték Fotó: GoFundMe

Elkezdtem nagyon fázni, és kicsit fáradtnak is éreztem magam. Épp elvesztettem a kedvenc állatomat, ezért mindent ennek tudtam be. Áprilisban aztán észrevettem, hogy ahol eredetileg egy csomó volt, most már három is van. Az orvosok akkor azt mondták, aggodalomra semmi ok. Később azonban, májusban elutaztam a párommal, és elkezdtem nyilvános helyeken elaludni, ami nagyon nem jellemző rám. A családom észrevette, hogy nyáron is fázom, kardigánt hordok, és júliusban a nyakam hirtelen nagyon megduzzadt, és már rendesen meg sem tudtam mozdítani a fejem

– emlékezett vissza Maia, akinél azonban az orvosok még ekkor sem láttak semmi rendelleneset. Közölték vele, nincs ok aggodalomra továbbra sem, valószínűleg egy fertőzésről van szó. Idővel azonban a 24 éves nő már a fejét sem tudta elfordítani. Ekkor ultrahangra ment, ami után az orvos mindenhol csomókat talált a testében: kiderült, Hodgkin-limfómában szenved.

A gyász tüneteinek hitték a rák jeleit

Sokan nem gondolják, hogy fiatal, egészséges emberek is kaphatnak rákot, pedig nyilvánvalóan igen. Nagyon elkeserített, hogy ilyen magabiztosan mondták, hogy biztosan nem rák. Az orvosok is tévedhetnek, ezt megértem, csak az zavart, hogy megnyugtattak: nincs semmi baj. Pedig nagyon is volt

– közölte Maia hozzátéve, akkor más a második stádiumban volt, így rögtön többféle kemoterápiát kapott és kéthetente jár ez mellett még infúzióra is. Jelenleg a következő vizsgálatot várja, hogy kiderüljön, állapota javult-e, írja az UNILAD.