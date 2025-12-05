Orbán Viktor: Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak

Mint azt már megírtuk, pénteken tartják a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóját. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor is.

Orbán Viktor beszédet mondott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóját Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a beszéde elején kiemelte, a háború leginkább a magyar vállalkozóknak árt. A kormányfő kifejtette:

Önöknek kell a leginkább érezniük, hogy a háború az önök ellensége. Összességében azt kell mondanom, hogy még így is, hogy blokkolja a gazdaságot, összevetve a helyzetet a többi nyugat-európai országgal, Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak.

Orbán Viktor hozzátette, leginkább azért áll a háborúvesztésre Magyarországon, mert kimaradtunk az ukrajnai háborúból, ellentétben a nyugat-európai országokkal, amelyek beszálltak. Úgy vélte, azok most bajban vannak, és még nagyobb bajban lesznek.

„Amikor ők találkoznak a saját vállalkozóikkal és fölmondják ugyanazokat a számokat, amiket most én elmondtam, akkor a hiányzó összeg ott még sokkal nagyobb, mint az az összeg, ami innen hiányzik” – emelte ki.

A háború ugyanis drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz, vagy gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg – az amerikaiakra gondolok –, azok már ki is szálltak belőle. A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát, és az borsos lesz. Egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

A kormányfő egyúttal köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik ezekben a nehéz időkben nem adták fel, hanem folytatták a munkát - írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor teljes beszédét alább tudod megtekinteni: