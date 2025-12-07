Telt házas volt a december 6-án megrendezett kecskeméti háborúellenes gyűlés, amelyen ezúttal is számos közéleti személyiség, híresség és influenszer vett részt, illetve beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is.

Orbán Viktor elmondta, Kecskemét a béke pártján van / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Kecskemét a béke pártján!

– emelte ki közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt újabb fotókkal jelentkezett a kecskeméti rendezvényről.

