RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kecskemét a béke pártján!

Újabb lenyűgöző fotókkal jelentkezett Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 12:35
Módosítva: 2025.12.07. 17:30
Háborúellenes Gyűlés kecskeméti Orbán Viktor

Telt házas volt a december 6-án megrendezett kecskeméti háborúellenes gyűlés, amelyen ezúttal is számos közéleti személyiség, híresség és influenszer vett részt, illetve beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta, Kecskemét a béke pártján van / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Kecskemét a béke pártján!

– emelte ki közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt újabb fotókkal jelentkezett a kecskeméti rendezvényről.

Mutatjuk!

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu