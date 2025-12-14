Orbán Viktor: „Európa nagy bajba sodorja magát” - Videó

Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való "hozzápiszkálás" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Mohácson szombaton.

Orbán Viktor fontos üzenetet közölt / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 200-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. Hozzátette: a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló, Magyarországot kikerülő tervek mutatják, hogy "vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben". Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat - közölte.