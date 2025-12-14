RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Európa nagy bajba sodorja magát” - Videó

Orbán Viktor fontos üzenetet közölt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 08:24
mohács európa orbán viktor üzenet

Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való "hozzápiszkálás" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Mohácson szombaton.

Orbán Viktor
Orbán Viktor fontos üzenetet közölt / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 200-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. Hozzátette: a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló, Magyarországot kikerülő tervek mutatják, hogy "vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben". Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat - közölte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu