Orbán Viktor: „Európa nagy bajba sodorja magát” - Videó
Orbán Viktor fontos üzenetet közölt.
Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való "hozzápiszkálás" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Mohácson szombaton.
Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 200-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. Hozzátette: a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló, Magyarországot kikerülő tervek mutatják, hogy "vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben". Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat - közölte.
