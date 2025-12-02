Két hónapja garázdálkodnak kóbor gyöngytyúkok Pesterzsébeten – az autókra piszkítanak és összekaristolják a motorháztetőket
Bárhol felbukkanhatnak a madarak a kerületben, ahol rendszeresen megkergetik az autókat, fejvesztve szaladgálnak az utcán, de még rá is piszkítanak, és összekaristolják a parkoló autók motorháztetejét is. És ez még semmi. Mivel hirtelen gyorsasággal futnak át az utakon a kóbor gyöngytyúkok, közlekedési balesetet is okozhatnak.
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten különös dolgok történnek. Újabban egy helyi autótulajdonos keresi az ott garázdálkodó kóbor gyöngytyúkok gazdáját a pesterzsébeti csoportban, miután az állatok rendszeresen kárt tettek a parkoló autójában.
Hónapok óta téma a kóbor gyöngytyúkok helyzete
Két hónapja próbálják megfejteni a pesterzsébetiek, honnan szabadult el az a néhány gyöngytyúk, amelyik nap mint nap felbukkan a kerület különböző pontjain. A kiszabadult madarak teljesen otthon érzik magukat az utcákon: szaladgálnak, felugrálnak a parkoló autókra, és nemegyszer hagynak maguk után ürüléket vagy karistolják össze a járművek motorháztetejét. Ezzel kapcsolatban a legfrissebb posztot Tamás, egy helyi lakos tette ki a Pesterzsébeti Facebook-csoportba, miután a madarak ismét kárt tettek a kocsijában. Elmondása szerint ő maga már két hónapja látja ugyanezt az egy példányt bóklászni a környéken.
Szeretnélek megkérni benneteket, hogy segítsetek kideríteni, ki a gazdája, mert kárt okozott az autómban. Ahogy a képen is látható: előszeretettel dekkol a motorháztetőmön. A hatalmas karmaival összekaristolta a fényezést, és hagy maga után egy nagy kupac ürüléket is. Nem kívánok retorziót. Állatbarát vagyok. De szeretnék véget vetni ennek az állapotnak
– írta ki a csoportba Tamás, aki lapunk megkeresésére hozzátette: „Nem mondom, hogy hirtelen felindulásból nem képzeltem el azonnal, ahogy egy fazékban fortyog, de nem akarom bántani. Fázik, éhezik, és igazából sajnálom szerencsétlent, hogy ilyen sors jutott neki egy felelőtlen ember miatt.”
Tamás posztja alatt több lakó is jelezte: már jó ideje látják a gyöngytyúkokat különböző utcákban. Egy kommentelő arról számolt be, hogy a Mártírok útján is látta őket, amikor a 151-es buszon ült. Mások szerint hol hárman, hol négyen vannak, és a helyiek szerint a gyöngytyúkcsapat egyik példányát négy nappal ezelőtt el is ütötték a Zobor utca közelében.
Egyesek szerint csak napok óta tűnnek fel sűrűbben, de a gyöngytyúkok helyzete valójában már hónapok óta téma a helyi csoportban. Van, aki azt állítja, hogy mindennap látja őket a környéken. Egyes feltételezések szerint valahol a Bessenyei utcában lehet a lakhelyük, ahonnan időről időre kiszökhetnek.
Ez felelőtlen állattartás lenne?
A felelőtlen állattartás kérdése sem kerülhető meg. A helyiek egy része már a befogáson gondolkodik. A kommentekben azt javasolták Tamásnak, hogy forduljon a Tollas Barát Madármentés Dunaharaszti csapatához, akik baromfikat is mentenek, és biztonságosan be tudnák fogni az állatokat. A helyiek tehát láthatólag meg szeretnék oldani a helyzetet, és mielőbb biztonságba helyezni a kóbor gyöngytyúkokat.
A gyöngytyúkok, mint pesterzsébeti szenzáció
Volt olyan helyi, aki viccesen már azt javasolta, hogy készítsenek egy „Gyöngytyúkészlelések Pesterzsébeten” nevű appot, ahol térképen lehetne követni a madarak mozgását. Sok lakó kifejezetten kedveli őket, mert „cukik”, és a gyerekek is rendszeresen örülnek a gyöngytyúkokkal való váratlan találkozásoknak. A kerületben lassan már „sztárként” tekintenek a kóbor madarakra, attól függetlenül, hogy a lakók abban egyetértenek: ideje lenne, hogy a gazdájuk előkerüljön, és felelősséget vállaljon értük. A kérdés már csak az, mikor kerül elő az állatok gazdája – vagy meddig marad még Pesterzsébet utcáin a gyöngytyúkcsapat.
