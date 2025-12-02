Két hónapja garázdálkodnak kóbor gyöngytyúkok Pesterzsébeten – az autókra piszkítanak és összekaristolják a motorháztetőket

Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten különös dolgok történnek. Újabban egy helyi autótulajdonos keresi az ott garázdálkodó kóbor gyöngytyúkok gazdáját a pesterzsébeti csoportban, miután az állatok rendszeresen kárt tettek a parkoló autójában.

Egy kóbor gyöngytyúk egy parkoló autón –Fotó: Facebook / Pesterzsébeti csoport

Hónapok óta téma a kóbor gyöngytyúkok helyzete

Két hónapja próbálják megfejteni a pesterzsébetiek, honnan szabadult el az a néhány gyöngytyúk, amelyik nap mint nap felbukkan a kerület különböző pontjain. A kiszabadult madarak teljesen otthon érzik magukat az utcákon: szaladgálnak, felugrálnak a parkoló autókra, és nemegyszer hagynak maguk után ürüléket vagy karistolják össze a járművek motorháztetejét. Ezzel kapcsolatban a legfrissebb posztot Tamás, egy helyi lakos tette ki a Pesterzsébeti Facebook-csoportba, miután a madarak ismét kárt tettek a kocsijában. Elmondása szerint ő maga már két hónapja látja ugyanezt az egy példányt bóklászni a környéken.

Szeretnélek megkérni benneteket, hogy segítsetek kideríteni, ki a gazdája, mert kárt okozott az autómban. Ahogy a képen is látható: előszeretettel dekkol a motorháztetőmön. A hatalmas karmaival összekaristolta a fényezést, és hagy maga után egy nagy kupac ürüléket is. Nem kívánok retorziót. Állatbarát vagyok. De szeretnék véget vetni ennek az állapotnak

– írta ki a csoportba Tamás, aki lapunk megkeresésére hozzátette: „Nem mondom, hogy hirtelen felindulásból nem képzeltem el azonnal, ahogy egy fazékban fortyog, de nem akarom bántani. Fázik, éhezik, és igazából sajnálom szerencsétlent, hogy ilyen sors jutott neki egy felelőtlen ember miatt.”

Tamás posztja alatt több lakó is jelezte: már jó ideje látják a gyöngytyúkokat különböző utcákban. Egy kommentelő arról számolt be, hogy a Mártírok útján is látta őket, amikor a 151-es buszon ült. Mások szerint hol hárman, hol négyen vannak, és a helyiek szerint a gyöngytyúkcsapat egyik példányát négy nappal ezelőtt el is ütötték a Zobor utca közelében.