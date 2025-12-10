Félelmetes felfedezést tettek a padláson - kísértet járástól fél egy család

A család szó szerint halálra rémült, amikor rábukkantak egy régi festményre, amelyet az előző tulajdonos hagyott hátra a padlásukon. Elmondásuk szerint 15 évvel ezelőtt költöztek be a házba, és azért nem nyúltak a festményhez, mert féltek a kísértet járástól és attól tartottak, hogy a képen látható nő kísérteni fogja őket.

Rettegtek a kísértet járástól Fotó: Freepik

Évekig nem mertek a festményhez nyúlni, mert féltek a kísértet járástól

Most azonban kíváncsivá váltak a festmény történetére, és arra is, hogy érhet-e valamit. A tulajdonos a Redditen osztotta meg a részleteket:

Az előző tulajdonosok hagyták ezt itt a padláson. Ők 2007 körül költöztek be, és 2009-ben mentek el. Az előttük lakó az eredeti tulajdonos volt 1946-tól. Nem tudjuk, hogy a festmény már 2007 előtt is itt volt-e. Gyakorlatilag 15 évig békén hagytuk, legfeljebb egyszer megfordítottuk, hogy megnézzük a hátulját , mert úgy gondoltuk, még az is lehet, hogy a nő szelleme kísértene minket. A hátulján és az elején sincs semmi, ami az alkotóra utalna. Nyilván elég rossz állapotban van, de kíváncsiak vagyunk, milyen régi lehet, vagy ki lehet rajta.

Egy lehetséges támpontot is megosztottak: az előző tulajdonos érdeklődött a New York-i művészeti élet iránt, és az ízlését eklektikusnak írták le.

A poszt alatt egy felhasználó így kommentált:

A stílus és a ruházat alapján a 18., de valószínűbb, hogy a 19. századból származik (feltéve, hogy eredeti, és nem egy újabb festmény, amelyet régiesnek szántak). A fekete ruha akkoriban gyakran gyászra utalt, de akár azt is jelenthette, hogy fontos személy volt. Kár ezért a károsodásért.

Egy másik hozzátette:

Ez egy valódi, 1800-as évek közepéről származó olajportré lehet egy középosztálybeli európai nőről. Valószínűleg egy regionális műteremben festették. A keret rokokó revival stílusú, és jóval díszesebb, mint maga a festmény, így nagy valószínűséggel később párosították össze a kettőt. A repedezettség, a régi szegek és a vízfoltos vászon mind hiteles korosodásra utalnak, ez a darab nyilván évtizedeken át állt egy padláson.

Majd hozzátette, hogy nem egy híres művész alkotása, és nagy anyagi értéke sincs, de egy valódi 19. századi portré, amit helyre lehetne állítani. Jelenlegi állapotában inkább egy hátborzongató padlási kincs, amelynek történelmi értéke van, nem pénzbeli. A restaurálás többe kerülne, mint amennyit ér, de a történelmi jelentőségét nem szabad lebecsülni - számolt be róla a Mirror.