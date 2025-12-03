Már aludni sem tud: Könyvet vett a zsibvásáron, horrorfilmmé változott a férfi élete

A férfi elmondta, hogy egy másodkézből vásárolt könyv beszerzése óta folyton a háta mögé néz, és az egész történet miatt elkezdett mindent megkérdőjelezni. Elmesélte, hogy a barátja vett egy példányt Charles Dickens Két város regénye című művéből, és teljesen ledöbbent, amikor két fényképet és egy rajzot talált benne, és az élete horrorrá változott.

Horrorfilmmé változott egy férfi élete, miután vásárolt egy könyvet / Fotó: jannoon028 / Freepik - illusztráció

Könyvbe rejtett fényképek és rajzok horrorfilmmé változtatták egy férfi életét

A férfi a Redditen ezt írta:

Az egyik kép hátulján ez áll: 1967. április 16. Piknik a Riverview-nél? Dave + Cheryl. Normális esetben ez nem jelentene semmit, de miután a könyv bekerült a házba, futó lépéseket kezdett hallani, kopogásokat, és frissen elszívott cigaretta szagát érezte. Senki a családjából nem dohányzik.

Elmondása szerint a barátjának nagyon élénk álmai szoktak lenni, és állítása szerint látott egy férfit, aki beszélni akart az édesanyjával. Hozzátette, hogy mindez csak azután kezdődött, hogy bevitte a könyvet a házába.

Arra gondolok, hogy jelenthet-e bármit, vajon kísértette a könyv, vagy csak egyszerű egybeesések ezek?

- írta a férfi.

A bejegyzés alatt egy másik felhasználó is megosztotta saját történetét arról, hogy vett egy használt könyvet, majd milyen borzalmak érték nem sokkal ezután.

Egyszer egy elhagyott házból vittem el egy könyvet, amelynek a melléképülete szó szerint padlótól plafonig tele volt könyvekkel. A Gulag-szigetvilág volt az. Amint hazavittem, kopogást hallottam a falakon, minden egyes szobában. Amikor lezuhanyoztam, villogni kezdtek a fények – de csak zuhanyzás közben, WC-használatnál nem.

A felhasználó folyton úgy érezte, mintha lenne valaki a közelében. Két nappal később, este az ágyában feküdt, amikor egyszer csak érezte, hogy valaki leül mellé az ágyszélére.

Az egész matrac széle besüppedt, mintha valaki tényleg ott lenne, pedig persze nem volt ott senki. Azonnal felpattantam, sikítottam, és hívtam a lakótársamat, hogy jöjjön haza, annyira halálra rémültem. Tudtam, hogy a könyv miatt van

- folytatta a Reddit felhasználó.