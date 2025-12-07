Kocsis Máté elmondta, a Háborúellenes Gyűlés a választásokon is kulcsfontosságú

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy a 2026-os választásokon a magyarok egyúttal a háborúhoz való viszonyulásukat is kifejezhetik. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője ugyancsak erre hívta fel a figyelmet; az igazi kérdés, hogy Magyarország elakasztaná-e Európa háború iránti törekvéseit, vagy pedig megengedné.

Ez a Háborúellenes Gyűlés fontos üzenete / Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

A 2026-os választás előkészítéseként is értelmezhetőek a Háborúellenes Gyűlések

Számos politikus és közéleti szereplő megjelent a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Kocsis Mátét is kikérdezte a Ripost arról, mi a véleménye a Gyűlés jelentőségéről. Az alföldi származású képviselő egyébként is szívesen látogatja ezt a környéket, viszont az esemény fontosságának több elemét kiemelte.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ezek a Gyűlések a választási kampány előkészületeként is értelmezhetőek, hiszen 2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak.

A velünk szemben álló politikai erők – a Tisza, a DK – ahogy az európai pártcsaládjaik, így ők maguk is az európai fősodratú politikusok álláspontját képviselik, mint Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásából áll, ami természetesen belesodorná az egész Európai Uniót a háborúba, abból áll, hogy hitelekből finanszírozzuk az ukrajnai háborút és erőfeszítéseket, az európai polgárokat eladósítsuk. Ennek az a célja, hogy az egész európai fő politika egyöntetűen háborúpártivá váljon. Jövő tavasszal tudunk utoljára dönteni arról, hogyan viszonyulunk a háborúhoz.

– nyilatkozta Kocsis Máté.



