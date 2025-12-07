RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté elmondta, a Háborúellenes Gyűlés a választásokon is kulcsfontosságú

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét kérdezte a Ripost. A frakcióvezető arról beszélt, hogy a Háborúellenes Gyűlésekkel a magyarok a választásokra készülve is kifejezhetik; nem a háború, hanem a béke pártján állnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 19:15
kecskemét Kocsis Máté Háborúellenes Gyűlés

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy a 2026-os választásokon a magyarok egyúttal a háborúhoz való viszonyulásukat is kifejezhetik. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője ugyancsak erre hívta fel a figyelmet; az igazi kérdés, hogy Magyarország elakasztaná-e Európa háború iránti törekvéseit, vagy pedig megengedné.

Kocsis Máté nyilatkozott a Háborúellenes Gyűlés szerepéről
Ez a Háborúellenes Gyűlés fontos üzenete / Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

A 2026-os választás előkészítéseként is értelmezhetőek a Háborúellenes Gyűlések

Számos politikus és közéleti szereplő megjelent a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Kocsis Mátét is kikérdezte a Ripost arról, mi a véleménye a Gyűlés jelentőségéről. Az alföldi származású képviselő egyébként is szívesen látogatja ezt a környéket, viszont az esemény fontosságának több elemét kiemelte.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ezek a Gyűlések a választási kampány előkészületeként is értelmezhetőek, hiszen 2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak. 

A velünk szemben álló politikai erők – a Tisza, a DK – ahogy az európai pártcsaládjaik, így ők maguk is az európai fősodratú politikusok álláspontját képviselik, mint Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásából áll, ami természetesen belesodorná az egész Európai Uniót a háborúba, abból áll, hogy hitelekből finanszírozzuk az ukrajnai háborút és erőfeszítéseket, az európai polgárokat eladósítsuk. Ennek az a célja, hogy az egész európai fő politika egyöntetűen háborúpártivá váljon. Jövő tavasszal tudunk utoljára dönteni arról, hogyan viszonyulunk a háborúhoz.

– nyilatkozta Kocsis Máté.


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu