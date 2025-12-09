Nyolcezer szeletes, 184 méter hosszú tortát sütöttek Esztergomban - különleges ok áll a háttérben

184 méteres fatörzs torta készült Esztergomban, így emlékezett meg egy iskola a 160 évvel ezelőtt elhunyt névadójáról. Az esztergomi piacon összeállított 8000 szeletes torta az utolsó morzsáig elfogyott, jutott belőle az érdeklődőkön kívül a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, óvodának, iskolának és a nyugdíjas háznak is. A készítés részleteiről a Kaldin Katolikus Szakképző Iskola Technikum és Szakgimnázium igazgatónője mesélt.

A fatörzs torta első szeletét Urbán Judit, a Kaldin Katolikus Szakképző Iskola Technikum és Szakgimnázium igazgatónője vágta Fotó: Zágonyi Petra

A fatörzs torta volt a legjobb megoldás

Idén volt 160 éve, hogy az iskola névadója elhunyt, a jubileumi évben különleges rekord hosszúságú, eredetileg éppen 160 méteresre tervezett tortával szeretett volna az iskola tisztelegni Kolping Adolf előtt.

Év elején elkezdtünk tervezgetni, és mivel az idei egy jubileumi év, szerettünk volna méltón megemlékezni erről az eseményről. Mivel cukrász - és pékképzés is folyik az iskolában, hosszas tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy sütünk egy 160 méter hosszú fatörzs tortát. Azért lett végül 24 méterrel hosszabb, mert annyira ügyesek a tanulóink, hogy semmi sem égett le, nem esett szét.

- meséli Urbán Judit igazgatónő.

A szorgos kezek éppen összeállítják a 8000 szeletes tortát Fotó: Zágonyi Petra

A sütést három oktató fogta össze, dolgoztak a tortán az iskola nappalis tanulói, és a felnőttképzésben résztvevők is beáldozták a szabadidejüket. A 184 méteres tortához szükséges piskótát hét nap alatt sikerült lesütni.

Mire volt szükség 8000 szeletes süteményhez?

170 liternyi krém készült el

több, mint 3200 tojás

200 kiló liszt

100 kiló cukor

80 kiló porcukor

30 kiló kakaópor

sütőpapírból is 1600 darab

Díszek is kerültek a süteményre:

1000 virág

500 hóember

1500 gomba

és egy 160-as gyertya

Nem csak hosszú, de finom is az esztergomi fatörzs torta Fotó: Zágonyi Petra

Igazi látványosság volt a fatörzs torta

Három asztalon kanyarodott a sütemény. Fontos volt, hogy a torta folyamatos legyen, ezért csak kanyarítva tudtuk összeállítani. Az esztergomi piacon kaptunk egy felül fedett területet, ami hasznos volt, mert közben az eső is elkezdett esni. Nem számoltuk, hogy hányan voltak, mert folyamatosan érkeztek az emberek, nagyon jó hír, hogy minden elfogyott. Vittünk a rendőrségre, tűzoltóságra, szociális intézményekbe, óvodába, iskolába, nem ment pocsékba a sütemény.

- mondta az iskola igazgatónője. Urbán Judit hozzátette:

Költségvetés nem készült, mert nagyon sok adományt kaptunk. A tojás a gyermelyi tésztagyár felajánlásából jött, de lisztet is kaptunk onnan. Mivel a torta nagyrészt adományból valósult meg, ezért nem tudom megmondani, mennyibe került. Azért fatörzs, mert technikailag ezt lehetett összeállítani. 55 cm-es darabokból lett összeállítva a helyszínen, körülbelül négy óra alatt sikerült a művelet. Nagyjából 50 fő vett részt a sütésben, az előkészületekben és a kiosztásban is. Már most tervezzük a következő, nagyszabású akciónkat.

- tette hozzá Urbán Judit, az esztergomi iskola igazgatónője.

