Robbanós szaloncukrot készített a neves cukrász – ez a kedvenc!

Kiskorában imádta a robbanós cukort, ezért most, amikor mestercukrász lett belőle, el is készítette a saját változatát karácsonyra. A robbanós szaloncukor is díjat nyert, Vadócz Jenő több saját fejlesztésű édessége és süteménye mellett. Most karácsony közeledtével ez a különleges szaloncukor viszi a prímet a balatongyöröki cukrászdában, ahol Jenő vezető cukrászként dolgozik.

Vadócz Jenő, aki szerint a robbanós szaloncukor a nyerő Fotó: Promenád Kávéház/facebook

A robbanós szaloncukor gyerekkori álom volt

Most bejgli és szaloncukor szezon van, Jenő meg sem áll egy pillanatra sem, és az ötletekből sem fogy ki.

Mi már szeptember végén nekiállunk a szaloncukor tervezésnek és gyártásnak. Olyan különleges szaloncukrokat készítünk, mint a konfitált narancs zselés, narancs-étcsokoládékrémmel töltött, fügés-diós, dubai csokis, és a mostani mogyorókrémes-robbanó cukorkás szaloncukor.

Mindegyik szaloncukor egyedi Fotó: Promenád Kávéház/facebook

2022-ben a robbanócukros szaloncukor az Év szaloncukra versenyben a második helyezést érte el.

Nagyon szerettem gyerekkoromban a robbanócukrot, csak az volt vele a bajom, hogy hamar abbahagyta a robbanást a számban. A mi szaloncukrunk sokáig robban.

– tette hozzá nevetve Jenő.

Íme a robbanós szaloncukor belseje Fotó: Vadócz Jenő

Jenő gyerekkorában palacsintasütéssel indította a karrierjét, 12 éves korában beszökött egy konyhába, akkor döntötte el, hogy szakács lesz. Először főzött, aztán jött a cukrászat. Annyira jól megy neki, hogy idén övé lett a Balaton sütije díj, a Hableány nevű alkotásával, és annyi díjat zsebelt már be, hogy számon sem lehet tartani. Év Fagylaltja, Balaton Fagyija, Év Bejglije, Év Szaloncukra. Hosszú út vezetett a nagyival készített palacsintától az arany habverő díjig és az ötcsillagos szállodákig, ahol saját kreálmányait tesztelhette.

Ma Magyarországon még mindig a zselés szaloncukrot kapkodják el leghamarabb a vásárlók, aztán jön a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokikrémes. Egyre nagyobb igény mutatkozik azonban a prémium, vagy különleges szaloncukrokra is. A hazai fogyasztók évente körülbelül 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak, egy átlagos háztartás karácsonyfájára egy kilogramm jut belőle.

Háromféle kategóriába sorolják a szaloncukrokat:

sima bolti

prémium

kézműves

A szaloncukor ára változatos, elérheti a kilónkénti 20 ezer forintot is.