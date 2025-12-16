Terepjárókkal, mentőkutyákkal keresik az eltűnt osztrák férfit Mosonmagyaróváron
Újabb nagyszabású keresés indul a Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfi után. Lehner Stefan még december 5-én éjjel távozott az otthonából a kutyájával együtt. Azóta nem adott magáról életjelet. Az eltűnt férfi felkutatására újabb expedíciót szerveznek.
Továbbra sincs semmi hír a 65 éves Lehner Stefanról, a Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfiról, akinek több mint egy hete, december 5-én veszett nyoma. Információink szerint az ominózus napon a magyar rendszámú autójával és kutyájával távozott az otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Jelenleg a rendőrség mellett több mentőcsapat is aktívan keresi, egyelőre eredménytelenül. 20-án, szombaton újabb nagyszabású akció indul.
Több mint egy hete, hogy nyomtalanul eltűnt a kutyájával
Stefan egy rokonlátogatás alkalmával tartózkodott Mosonmagyaróváron, amikor december 5-én éjszaka eltűnt. A férfi egy Cseresznyés utcai ingatlanból hajtott el egy barna színű Citroën Xsara Picasso típusú autóval, amelynek forgalmi rendszáma KHS-726. Feltételezhető, hogy vele volt kedvenc kutyája is, egy Szindi névre hallgató eb.
A telefonját nem vitte magával és magyarul sem beszél
– írta magyar felesége az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban. Azóta már a rendőrség is nagy erőkkel keresi az osztrák férfit.
A mosonmagyaróvári kapitányság továbbra is a lakosság segítségét kéri a megtalálásához
– írták a honlapjukon.
Több mentőcsapat is az eltűnt férfi nyomába eredt
December 13-án a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány felkérésére a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület részvételével szerveztek egy nagyszabású kutatást. Akkor Mosonmagyaróvár, Levél, Mosonszolnok és Bezenye környékét vizsgálták át, ám az eltűnt személyt nem sikerült megtalálni. Az időjárás és a nehezen járható földutak jelentősen megnehezítették a munkájukat.
Most azonban egy újabb keresést szerveznek.
A Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány szerint december 20-án reggel folytatódik a keresés. Az akcióban több szervezet vesz részt, köztük:
- Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány
- Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület
- Dunasziget Járási Mentőcsapat
- Kis-Duna Polgárőr Egyesület
A szervezők terepjárókkal rendelkező önkénteseket és drónokat is segítségül várnak.
Erdős, mezőgazdasági területeket is átfésülnek
Az alapítvány a Metropolnak elmondta, hogy a keresés várhatóan Rajkától Mosonmagyaróvár irányába, a 15-ös főút mentén, valamint az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági és erdős területeken zajlik majd, egészen a Duna mellékágaiig.
Bár egyes részek könnyen megközelíthetők, sok olyan földút és erdősáv van, amelyet kizárólag csak terepjáróval lehet bejárni. Ezeken a területeken mentőkutyákat is bevetünk
– nyilatkozták lapunknak. Megtudtuk: a rendőrség jelenleg több térfigyelő és közlekedési kamera felvételeit ellenőrzi. Ez azonban sok időt vesz igénybe.
Ezt lehet tudni az eltűnt férfiról
Lehner Stefan körülbelül 176–180 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid hajú férfi. Eltűnésekor kék farmert, szürke pulóvert, valamint feltehetően khaki színű sportcipőt viselt.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, az haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
