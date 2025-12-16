Terepjárókkal, mentőkutyákkal keresik az eltűnt osztrák férfit Mosonmagyaróváron

Továbbra sincs semmi hír a 65 éves Lehner Stefanról, a Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfiról, akinek több mint egy hete, december 5-én veszett nyoma. Információink szerint az ominózus napon a magyar rendszámú autójával és kutyájával távozott az otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Jelenleg a rendőrség mellett több mentőcsapat is aktívan keresi, egyelőre eredménytelenül. 20-án, szombaton újabb nagyszabású akció indul.

Az eltűnt férfi utáni kutatás december 20-án újra folytatódik

Fotó: Facebook / E.SZ.K Hungary

Több mint egy hete, hogy nyomtalanul eltűnt a kutyájával

Stefan egy rokonlátogatás alkalmával tartózkodott Mosonmagyaróváron, amikor december 5-én éjszaka eltűnt. A férfi egy Cseresznyés utcai ingatlanból hajtott el egy barna színű Citroën Xsara Picasso típusú autóval, amelynek forgalmi rendszáma KHS-726. Feltételezhető, hogy vele volt kedvenc kutyája is, egy Szindi névre hallgató eb.

A telefonját nem vitte magával és magyarul sem beszél

– írta magyar felesége az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban. Azóta már a rendőrség is nagy erőkkel keresi az osztrák férfit.

A mosonmagyaróvári kapitányság továbbra is a lakosság segítségét kéri a megtalálásához

– írták a honlapjukon.